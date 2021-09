Canadian Biconomy Exchange a lancé un jeton natif

Publicité





Un nouvel actif crypto fait continuellement son entrée sur le marché et transforme le marché de la crypto-monnaie. Il n’y a pas beaucoup de jetons potentiels appartenant à une bourse disponibles sur le marché ; cependant, en raison du développement des bourses elles-mêmes, elles présentent un potentiel élevé et présentent de bonnes perspectives de croissance.

« Biconomy est l’un des plus grands échanges canadiens de crypto-monnaies déjà en ligne. Fondée en 2019, la société possède des bureaux au Canada, au Royaume-Uni, en Russie, en Corée du Sud et au Japon.

Il s’agit d’un échange de premier plan qui offre des expériences de trading professionnelles et sécurisées à plus de 300 000 traders de crypto dans le monde grâce à ses produits et services conçus spécifiquement pour les crypto-monnaies.

Maintenant, l’échange canadien de crypto-monnaie Biconomy.com a lancé un nouveau jeton officiel avec le symbole BIT. Il existe une multitude d’utilisations possibles pour le Token BIT, ce qui en fait un atout extrêmement prometteur pour l’investissement.

Avec un largage massif sur la meilleure plate-forme de suivi des actifs cryptographiques CoinMarketCap, l’échange Biconomy a construit une communauté mondiale adéquate en larguant un prix de 50 000 $.

Ce fut un largage réussi du 3 au 23 septembre 2021, et il y avait plus de 560 000 participants !

De plus, le jeton est devenu coté en bourse et est désormais disponible pour les investisseurs du monde entier sur la plateforme PancakeSwap à partir du 6 septembre 2021.

Dex a été la première plate-forme publique à échanger des jetons BIT, et le nombre d’échanges ne fera qu’augmenter avec le temps. BIT sera disponible à la négociation en octobre pour tous les clients et commerçants de Biconomy, qui seront libres de négocier sur la bourse.

Comment les détenteurs bénéficieront-ils de la détention du jeton BIT ?

BIT, ou Biconomy Token, est le jeton d’échange de crypto-monnaie natif de Biconomy.com. L’actif numérique est décentralisé et conforme à BEP20. La réputation de Biconomy est un facteur important dans la valeur de BIT, bien que d’autres facteurs jouent un rôle.

En utilisant Biconomy, les détenteurs de jetons BIT peuvent profiter des avantages suivants du jeton BIT, ce qui en fera un actif fiable et sécurisé :

L’échange utilisera 50% des frais de transaction en devises pour racheter et brûler ses jetons afin de freiner l’inflation. Les 50 % restants seront redistribués aux détenteurs de jetons sous la forme d’USDT. Une taxe sur les transactions de 6% est appliquée à chaque transaction BIT, dont 4% sont supprimés par destruction, tandis que 2% sont retournés dans le portefeuille avec de la monnaie.

Le marché actuel n’a pas de jetons d’échange qui suivent ce modèle !

La bourse Biconomy offrira des commissions spéciales aux détenteurs de BIT en fonction du nombre de jetons détenus. Posséder des jetons BIT vous donne la possibilité de participer à l’investissement de projets de blockchain de haute qualité par la Fondation Biconomy. de 2022, qui générera des revenus pour le rachat et la combustion de BIT. Le BIT sera appliqué à sa propre chaîne, à Dex, aux nouvelles technologies financières et à d’autres produits Biconomy potentiels.

La feuille de route du BIT et de la Biconomie

De plus, la bourse a publié une feuille de route stratégique à long terme sur deux ans. Outre de nouveaux produits de trading, tels que le trading sur marge et le trading à terme, qui seront mis en œuvre en 2022, la bourse proposera le jalonnement du jeton BIT d’ici la fin septembre 2021. Avec ce produit, les détenteurs de jetons BIT pourront investir leurs actifs de manière rentable et obtenir des rendements solides. Le produit va grandir, devenant un outil vraiment complet qui comprend une grande variété de fonctionnalités.

De plus, le produit SWAP de Biconomy est en cours de développement – vous pouvez donc toujours échanger instantanément des crypto-monnaies, acheter des jetons BIT avec n’importe quelle crypto-monnaie, même sans compétences en trading, de manière simple et pratique.

Les jetons d’échange Biconomy sont destinés à la communauté Biconomy. Les membres de l’équipe d’échange souhaitent que les détenteurs de jetons aient la possibilité de participer à certains des processus de l’échange et de prendre des décisions importantes dans l’échange lui-même. En conséquence, les détenteurs de jetons BIT auront accès à un système décentralisé de gestion de l’échange – le système BIT DAO. Les détenteurs de jetons BIT pourront recevoir des jetons supplémentaires en fonction de leur activité sur la bourse à l’avenir.

Jalonnement BIT

Surtout pour les investisseurs, la communauté et les détenteurs de jetons BIT, la bourse lance un produit pour le jalonnement de jetons BIT avant la date prévue.

Il s’agit d’un produit de staking classique avec l’ajout d’un pool de liquidité sous la forme de BIT – BUSD.

Afin de mettre en jeu le jeton BIT et de recevoir encore plus de jetons BIT, les utilisateurs doivent avoir un solde de jetons BIT et un solde de BUSD sur le portefeuille, qui participeront au pool de liquidité.

Il s’agit du premier tour de jalonnement de jetons BIT, avec 10 milliards de jetons BIT alloué pour cela.

Le produit a également une rentabilité très énorme – Le rendement annuel des bénéfices (APY) est de 1000% en moyenne.

Une telle rentabilité pour un token d’échange est un phénomène unique sur le marché !

Le PDG de Biconomy Exchange, Dmitriy Sheludko, a déclaré :

«Nous sommes convaincus que le modèle et le protocole BIT Token seraient un excellent ajout à l’échange Biconomy et au marché de la crypto-monnaie dans son ensemble.

Biconomy bénéficiera et se développera avec l’industrie de la cryptographie à mesure que de plus en plus de personnes s’impliqueront. De plus, l’échange fournit un programme de fidélité et de récompenses convaincant qui renforcera sa position dans une industrie confrontée à une concurrence accrue.

BIT Token a été créé suite à une volonté d’augmenter l’utilisation de l’échange en s’impliquant davantage, permettant à la communauté internationale de participer librement à la vie de l’échange et de ses activités, ainsi que de recevoir des bonus en retour.

Il existe de nombreuses bourses qui ont leurs propres jetons, mais elles ne jouent aucun rôle dans les opérations quotidiennes de la bourse et ne contrôlent pas leurs propres écosystèmes ou services publics.

Notre objectif est d’étendre les domaines où le jeton sera utilisé en augmentant la gamme d’applications pour le jeton. »

