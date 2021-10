Canadian Rockers The Tea Party annonce la réédition d’un LP éponyme

rock canadien Le trio The Tea Party sort une toute nouvelle édition CD de luxe et une édition vinyle remasterisée de leur premier album emblématique, The Tea Party, le 10 décembre 2021 via Universal Music Canada.

Ces nouvelles éditions arrivent 30 ans après la première sortie « indie » de l’album et comprennent un son remixé et remasterisé par Stuart Chatwood, des images mises à jour et des notes de pochette. L’édition Deluxe sera disponible sur 2CD et en numérique, tandis que l’édition remasterisée est disponible sur 2LP pressé sur vinyle rouge 180g et sera également disponible sur eAlbum, MFit + Hi-Res Audio.

Pour les fans du groupe, The Tea Party est resté un album de collection depuis sa sortie en 1991. Il a été initialement enregistré comme une démo que le groupe a soumise à plusieurs maisons de disques. Cependant, le groupe n’a signé aucun contrat d’enregistrement et a décidé de sortir l’album indépendamment. La production de l’album est relativement lo-fi, et le groupe a réenregistré plusieurs des chansons pour leur suivi Splendor Solis. Seuls 3 500 exemplaires de l’album ont été réalisés, dont certains étaient des cassettes, ce qui rend l’enregistrement hautement souhaitable parmi les passionnés de Tea Party.

« Trente ans est une étape importante. Cela a certainement été un voyage dans tous les sens du terme. Si vous nous aviez demandé en 1991 si nous rééditerions ce disque en 2021, nous vous aurions peut-être dit : « Pourquoi oui, bien sûr ! » car c’est cette confiance en soi qui a permis au groupe de faire le genre de musique que nous avons fait », explique Stuart Chatwood de The Tea Party. »

Nous sommes ravis de pouvoir enfin partager cette version limitée avec tous nos supporters. C’est une collection unique, en particulier l’édition de luxe qui donnera aux gens à la fois le mastering original et le nouveau. Il capture un groupe au début d’un voyage sonore qui nous a emmenés de Detroit à Delhi à Düsseldorf à Down Under et vice-versa. Physiquement, le disque nous a permis de voyager d’un petit espace de répétition de Toronto à certaines des plus grandes salles du monde et nous en sommes très reconnaissants. Prendre plaisir! »

Formé en 1990, The Tea Party a sorti sept albums studio, se vendant à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde, remplissant les stades grâce à des tubes tels que « The River », « Sister Awake », « Temptation » et « Heaven Coming Down ». »

Précommandez l’édition Deluxe 30e anniversaire de The Tea Party.

La liste des chansons du Tea Party :

Digipack 2CD

CD1 : La Tea Party (édition remasterisée)

Laisse-moi te montrer la porte / Midsummer Day / Little Miss Heaven / Winter Solstice / Save Me / Sun Is Downing / Watching What The Rain Blows In / Fallen Angel / Dreams Of Reason / Goodman Rag / All My Charms / Baby What You Trying À faire + Démo bonus : Solomon’s Blues (Démo) / Pye Dog on the Prowl (Démo)

CD2 : La Tea Party (Audio de l’album original)

Laisse-moi te montrer la porte / Midsummer Day / Little Miss Heaven / Winter Solstice / Save Me / Sun Is Going Down / Watching What The Rain Blows In / Fallen Angel / Dreams Of Reason / Goodman Rag / AllMy Charms / Baby What You Trying To Faire le thé (édition remasterisée)

Vinyle (2LP 180 Grammes Vinyle Rouge)

LP1 face A :

Laissez-moi vous montrer la porte / Midsummer Day / Little Miss Heaven

LP1 face B :

Solstice d’hiver / Sauve-moi / Le soleil se couche

LP 2 face A :

Regarder ce que la pluie souffle / Ange déchu / Rêves de raison

LP 2 face B :

Goodman Rag / All My Charms / Baby What You Trying To Do