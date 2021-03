Canal de Suez bloqué: cela pourrait prendre des SEMAINES pour dégager la voie maritime – VIDEO | Monde | Nouvelles

Le conteneur est bloqué depuis quatre jours et le blocage coûte plus de 7 milliards de livres sterling de marchandises échangées par jour selon BBC News. John Denholm a déclaré au programme Today de la BBC que le conteneur devrait être enlevé par des remorqueurs et de plus gros creuseurs afin de fournir une solution rapide au problème. Le 400 mètres Ever Given, presque aussi longtemps que l’Empire State Building est haut, bloque le transit dans les deux sens via l’un des canaux d’expédition les plus fréquentés au monde pour le pétrole et les carburants raffinés, les céréales et autres échanges entre l’Asie et l’Europe. Tard dans la journée de jeudi, les dragues travaillaient encore pour enlever des milliers de tonnes de sable autour de la proue du navire.

Martha Kearney de la BBC a demandé: « Nous parlons donc de semaines, n’est-ce pas? »

M. Denholm a déclaré: «Si nous passons par le processus éclair, je soupçonne que nous parlons de semaines.

« Par conséquent, cela vaut la peine de poursuivre le processus des remorqueurs et des excavateurs. »

L’animateur de la BBC a répondu: « Donc, vous pensez toujours qu’il y a du kilométrage si vous pouvez faire entrer les plus gros pelleteuses et remorqueurs? »

M. Denholm a ajouté: « Oui, car c’est une solution rapide. »

