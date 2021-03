Canal de Suez bloqué EN DIRECT: Les autorités élaborent un nouveau plan alors que les navires se dirigent vers le cap de Bonne-Espérance | Monde | Nouvelles

Le canal de Suez, l’une des routes commerciales maritimes les plus vitales au monde, est bloqué depuis le 23 mars. Le coupable, le MV Ever Given, est resté coincé entre ses rives lors des intempéries dans la région et a confondu les autorités locales.

Ils essaient maintenant toutes les méthodes disponibles pour éliminer le superpétrolier de 400 mètres de long et libérer plus de 9 milliards de dollars d’échanges quotidiens.

Afin de permettre à un embouteillage de plus de 200 navires de passer par l’artère commerciale, les autorités maritimes ont proposé d’utiliser les marées à leur avantage.

Le président de Shoei Kisen, les propriétaires du navire, a déclaré hier qu’il n’y avait aucun signe de dommage interne et que tout ce que Ever Given avait à faire était de flotter à nouveau.

Le navire est actuellement piégé dans la saleté et les sédiments qui maintiennent la proue et la poupe en place.

Mise à jour de 11h: les consommateurs pourraient payer la facture de blocage, disent les chefs d’entreprise

Les consommateurs pourraient bientôt payer la facture du blocage de Suez, disent les opérateurs économiques.

La Cotswold Company, qui vend des meubles importés des pays asiatiques, expédiait traditionnellement son stock par l’artère commerciale.

Mais le blocage a bloqué leurs affaires, et Alan Joseph, directeur des opérations de la société, a déclaré que le réacheminement des navires pourrait entraîner des coûts « inattendus ».

Il a déclaré à Sky News: «Pour notre entreprise, les retards de fret venant de n’importe où signifie que nous devons faire attention à ce que les promesses que nous faisons à nos clients concernant l’arrivée des stocks soient exactes.

« Et aussi que nous avons réussi à maintenir la disponibilité et nos promesses de livraison le lendemain. »

Il a ajouté: «Du point de vue des coûts, nous prévoyons que nous verrons les coûts augmenter de façon inattendue en raison des navires qui doivent réacheminer et trouver un autre moyen de contourner.

« Pour ceux d’entre nous qui souhaitent compenser nos émissions de carbone et assumer la responsabilité du transport des marchandises, nous devrons également considérer que ces voyages entraîneront désormais beaucoup de pollution dans le cadre de l’exploitation normale. »

Mise à jour de 10h: les navires redirigent autour de la pointe sud de l’Afrique

Certains navires ont tenté de fuir la file d’attente croissante à l’entrée inférieure du canal en traversant l’Afrique.

La compagnie maritime danoise Maersk a annoncé que 22 de ses navires feraient une nouvelle route autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud.

Un porte-parole de la société a déclaré: «Nous suivons de près le développement des opérations flottantes du navire affecté afin de mieux évaluer les mesures à prendre pour atténuer le retard de la cargaison affectée.

« Plus il faudra de temps pour remettre le navire à flotter, plus grand sera le risque de voir de sérieux goulots d’étranglement dans les ports du nord de l’Europe, et plus il sera difficile de nettoyer. »

Mise à jour de 9h: les leaders internationaux offrent de l’aide

Les dirigeants internationaux ont également offert leur aide à mesure que la crise se développait, traitant le commerce mondial.

Parmi eux, le président américain Joe Biden, qui a offert les vastes ressources de son pays.

S’exprimant depuis le Delaware ce week-end, il a déclaré: «Nous avons des équipements et des capacités que la plupart des pays n’ont pas. Et nous voyons quelle aide nous pouvons être. »