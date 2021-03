Canal de Suez: commandes de 1,7 million de livres bloquées – Le propriétaire de la société Cotswold dit que Suez est un «cauchemar» | Monde | Nouvelles

Le trafic du canal de Suez s’est arrêté après que le porte-conteneurs Ever Given s’est coincé au milieu du canal pivot plus tôt cette semaine. Les efforts pour libérer le blocus se poursuivent, avec de nouvelles tentatives pour permettre à 1,7 million de livres sterling de commandes de reprendre le passage du canal de Suez. L’embouteillage « cauchemar » a suscité des inquiétudes généralisées parmi les sociétés commerciales qui tentent de se remettre du commerce forcé qui a mis fin à la pandémie de coronavirus causée l’année dernière.

Le directeur des opérations de la Cotswold Company, Alan Joseph, a déclaré à Sky News: « Nos équipes ont travaillé très dur ces derniers jours et seront au cours du week-end pour s’assurer que toutes les heures tardives représentées sont exactes et que nos clients sont mis à jour de manière proactive.

«Le secteur de la vente au détail dans son ensemble a connu une année difficile et bien médiatisée.

« De nombreux magasins ont hâte de rouvrir et le font avec la perspective de ne pas être tout à fait sûrs de l’arrivée des produits qu’ils vendent. »

L’économiste du commerce international, le Dr Rebecca Harding, a averti que le fait de ne pas déloger l’Ever Given du canal de Suez pourrait entraîner des retards préoccupants parmi les fabricants qui comptent sur des livraisons juste à temps.

Le Dr Harding a déclaré: «L’équipement qui passe à la chaîne de fabrication n’arrive pas au moment où la chaîne de fabrication en a besoin, ce qui crée simplement un retard dans la fabrication.

« Cela peut avoir des effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, car une grande partie des stocks dépend de la livraison juste à temps, donc cela va évidemment affecter cela. »

Environ 15 pour cent du trafic maritime mondial passe par le canal et des centaines de navires attendent de passer par la voie navigable une fois le blocage éliminé.

Vendredi, les dragues avaient enlevé quelque 20 000 tonnes de sable autour de sa proue, mais les opérations de remorquage pour libérer le navire ont été suspendues pendant la nuit.

Le président de l’Autorité du canal de Suez (SCA), Oussama Rabie, a déclaré qu’il espérait qu’il ne serait pas nécessaire de retirer certains des 18300 conteneurs du navire pour alléger sa charge, mais que de fortes marées et des vents compliquaient les efforts pour le libérer.

« La poupe du navire a commencé à se déplacer vers Suez, et c’était un signe positif jusqu’à 23 heures (21 heures GMT) dans la nuit, mais la marée a considérablement baissé et nous nous sommes arrêtés », a déclaré Rabie aux journalistes à Suez.

« Nous nous attendons à ce qu’à tout moment le navire puisse glisser et se déplacer de l’endroit où il se trouve », a-t-il ajouté.

Vendredi, les dragues avaient enlevé quelque 20 000 tonnes de sable autour de son arc. Une entreprise néerlandaise travaillant à la libération du navire a déclaré qu’il pourrait être libéré d’ici le début de la semaine prochaine si des remorqueurs plus lourds, du dragage et une marée haute réussissaient à le déloger.