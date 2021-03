Canal de Suez: craintes de pénurie de papier hygiénique en raison d’un goulot d’étranglement | UK | Nouvelles

Joe Biden fait l’éloge du déploiement du vaccin américain contre le coronavirus

L’Ever Given, un navire immatriculé taïwanais, long de 400 mètres, bloque actuellement l’accès par le canal. Cela s’ajoute aux pénuries existantes de conteneurs d’expédition déclenchées par une demande croissante en Chine et une réduction de l’offre.

Le canal de Suez, qui permet aux navires de passer dans l’océan Indien sans faire le tour de toute l’Afrique, est l’une des voies de navigation les plus importantes au monde.

En mars dernier, la Grande-Bretagne a été frappée par d’importantes pénuries de papier hygiénique en raison des achats de panique liés au coronavirus.

De nombreux supermarchés se sont épuisés, puis ont commencé à rationner le papier hygiénique après l’arrivée de plus de fournitures.

S’adressant à Bloomberg, Walter Schalka, qui dirige la société de production de pâte de bois Suzano SA, a averti que la nouvelle interruption pourrait avoir un impact sur l’approvisionnement.

Le canal de Suez a été bloqué par un porte-conteneurs géant (Image: GETTY)

Le canal de Suez est l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde (Image: GETTY)

La pâte de bois est un ingrédient essentiel dans la fabrication du papier hygiénique et, selon M. Schalka, certaines expéditions ont déjà été retardées.

Selon le Daily Mail, Suzano SA, qui opère à partir du Brésil, produit environ un tiers de la pâte de feuillus de la planète.

Les autorités égyptiennes utilisent des remorqueurs et des creuseurs pour tenter de déloger l’Ever Green, mais jusqu’à présent sans succès.

Les experts ont averti que cela pourrait prendre des semaines avant que le passage soit dégagé avec succès.

Environ 12% du commerce mondial passe par le canal de Suez (Image: GETTY)

Cela obligerait de nombreux navires à faire un voyage beaucoup plus long autour de la pointe sud de l’Afrique.

S’adressant au Mail, Joanna Konings, économiste d’ING, a déclaré: «Les chaînes d’approvisionnement étant déjà sous pression, un grand porte-conteneurs a littéralement bloqué l’une des principales routes du commerce mondial.

«Alors que l’Autorité du canal de Suez s’efforce de libérer le canal, le trafic s’accumule et le manque d’intrants perturbera les chaînes d’approvisionnement.»

Les frais de port avaient déjà considérablement augmenté avant que le canal de Suez ne soit bloqué.

En mars dernier, il y avait une pénurie de papier toilette dans les supermarchés britanniques (Image: GETTY)

Les supermarchés ont rationné du papier toilette en mars dernier (Image: GETTY)

Simon MacAdam, économiste principal chez Capital Economists, a déclaré qu’ils avaient augmenté de 250% entre la fin janvier et la semaine dernière.

La demande en Chine a augmenté rapidement alors que le pays se remettait rapidement du coronavirus et que ses entreprises se dirigeaient vers les marchés que ses concurrents occidentaux sont actuellement moins en mesure de fournir.

La production mondiale de conteneurs d’expédition a également été réduite dans l’hypothèse où la pandémie réduirait leur demande.

Après le blocage de l’Ever Given, les prix du pétrole ont augmenté de 6% mercredi, bien qu’ils aient quelque peu baissé depuis.

Environ 12% du commerce mondial passe par le canal de Suez chaque année.

Dans un communiqué, Shoei Kisen Kaisha, la société japonaise propriétaire d’Ever Given, s’est excusée pour la perturbation.

Ils ont déclaré: «En coopération avec les autorités locales et Bernhard Schulte Shipmanagement, une société de gestion de navires, nous essayons de re-flotter [the Ever Given], mais nous sommes confrontés à des difficultés extrêmes.

«Nous nous excusons sincèrement d’avoir causé beaucoup d’inquiétude aux navires dans le canal de Suez et à ceux qui prévoient de passer par le canal.»

La Grande-Bretagne fait l’objet de restrictions majeures contre les coronavirus depuis plus d’un an (Image: GETTY)

Peter Berdowski, PDG de la société de dragage Boskalis, a évoqué la situation lors de son apparition sur la chaîne de télévision néerlandaise NPO.

Faisant référence à Ever Given, il a déclaré: «C’est comme une énorme baleine échouée. C’est un poids énorme sur le sable.

«Nous pourrions avoir à travailler avec une combinaison de réduction du poids en retirant les conteneurs, le pétrole et l’eau du navire, les remorqueurs et le dragage du sable.»