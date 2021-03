Canal de Suez: un énorme porte-conteneurs coincé sur une voie navigable cruciale «  commence à bouger  »

La poupe de l’Ever Given a commencé à s’éloigner de la rive ouest du canal, selon les sites de suivi du trafic maritime Vesselfinder et myshiptracking.

Le mégaship «a tourné mais pas à flot», a déclaré ce matin son propriétaire aux journalistes.

La libération partielle du navire est intervenue après des efforts intensifs pour pousser et tirer le navire avec dix remorqueurs alors que la pleine lune apportait la marée de printemps, a déclaré Leth Agencies, élevant le niveau de l’eau du canal et espérant une percée.

The Ever Given semble être libre de Cisjordanie, selon les dernières images satellite

Le navire japonais, sous pavillon panaméen, qui transporte des marchandises entre l’Asie et l’Europe, s’est retrouvé coincé mardi dans un tronçon à une seule voie du canal.

Malgré une opération massive, les autorités n’ont pas été en mesure de retirer le navire et le trafic sur le canal, évalué à plus de neuf milliards de dollars américains (6,5 milliards de livres sterling) par jour, a été interrompu. Des expéditions allant des voitures et des ordinateurs portables au bétail et au pétrole transitent chaque jour par le canal.

Deux bateaux, l’Alp Guard battant pavillon néerlandais et le Carlo Magno battant pavillon italien, ont été appelés pour aider les remorqueurs déjà présents. Ils ont atteint la mer Rouge près de la ville de Suez tôt dimanche.