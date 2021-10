Canalisez votre Mabel Mora intérieure avec ce manteau en peluche à 42 $ d’Amazon

Si vous vous demandez toujours si vous devriez ou non vous en emparer, consultez les critiques suivantes.

« GUYS omg cette veste est définitivement un joyau caché. Elle est si douce et vous donne un air si sophistiqué ! Je l’ai portée par temps de 50 degrés et elle m’a gardé au chaud ! J’aime beaucoup. «

« Ce manteau est incroyable ! Je reçois tellement de compliments à chaque fois que je le porte, et les gens ne peuvent pas croire que je n’ai payé que 40 $. Il est très chaud et garde sa forme ! Je l’ai eu dans le vert armée, mais j’aurai aussi quelques autres couleurs. «

« C’est l’un des meilleurs achats que j’ai jamais fait ! Ce truc est tellement moelleux et doux et extrêmement chaud ! Il est aussi super mignon et convient à toutes les occasions. Je l’aime tellement. »

« Cela vous donne un look très classe sur un budget. Ce manteau a l’air à la mode et haut de gamme. Je le porte avec des baskets ou des talons. Vous ne serez pas déçu. Comme on dit dans ma communauté, je ressemble à la tante riche sans enfants . «

« Ce manteau vient comme indiqué ! La couleur est ce à quoi je m’attendais. Dans l’ensemble, il est confortable et la coupe est parfaite ! Il est ample mais pas trop grand. Le col est joli et est une belle touche. Je suis assez court donc la longueur est à mes genoux. Parfait pour n’importe quelle tenue d’automne ou d’hiver. J’aime qu’il soit aussi livré avec des poches ! «

