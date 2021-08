Canalisez votre mode bête intérieur avec les écouteurs d’entraînement anti-transpiration de The Rock

Amateurs de gym, écoutez : The Rock a ajouté à sa ligne de vêtements de fitness une paire d’écouteurs JBL prêts pour l’entraînement.

L’acteur le mieux payé d’Hollywood s’est de nouveau associé à Under Armour pour les canettes Project Rock Over-Ear Training, conçues pour être utilisées dans un environnement de gym très fréquenté et, évidemment, pour vous faire sentir aussi puissant que l’ancien lutteur de 270 livres lui-même.

Mais en plus d’être simplement marqués de l’insigne Brahma Bull de la star, les écouteurs – qui sont essentiellement une version mise à jour d’un modèle JBL similaire sorti en 2018 – offrent également des fonctionnalités audio assez impressionnantes.

Pour commencer, ils intègrent une technologie de suppression active du bruit (ANC) et une autonomie de 45 heures. La plupart des meilleurs écouteurs antibruit de notre guide d’achat n’atteignent pas ce niveau d’endurance, la plupart des modèles supra-auriculaires – y compris notre premier choix, le Sony WH-1000XM4 – offrant environ 30 heures avec une charge complète.

De plus, Under Armour affirme que les dernières canettes de The Rock sont également dotées d’une fonction de charge rapide qui permet aux utilisateurs d’obtenir deux heures de lecture en seulement cinq minutes. Encore une fois, c’est un temps de charge plus rapide que la plupart des meilleurs écouteurs du moment.

(Crédit image: Under Armour / JBL)

De toute évidence, cependant, les écouteurs Project Rock Over-Ear Training sont conçus pour les fanatiques de fitness, d’où leur indice de résistance à la transpiration IPX4, une adhérence supplémentaire sur le serre-tête et des matériaux supervent lavables sur leurs coussinets d’oreille à séchage rapide.

Google Assistant et Amazon Alexa sont également à votre disposition si vous avez besoin de répondre à un appel, de changer de morceau de musique ou de vérifier comment effectuer en toute sécurité un soulevé de terre à mi-entraînement.

Ils ne sont pas bon marché, remarquez. À 299,95 $ / 232,00 £ (environ 410 $ AU), les écouteurs se situent dans une catégorie de prix similaire à ceux figurant en haut de nos guides d’achat – mais au moins vous vous sentirez comme une bête, n’est-ce pas ?

Construire sa marque

Comme si The Rock avait besoin de remplir davantage ses poches, les derniers écouteurs d’Hollywood A-lister arrivent en tandem avec ses chaussures de course de marque Under Armour et ses T-shirts graphiques activés par la sueur.

Les premiers sont assez explicites – ce sont essentiellement des baskets d’entraînement à base de mousse – mais les derniers sont des gilets et des t-shirts vierges qui révèlent des messages de motivation lorsqu’ils sont exposés à l’humidité.

(Crédit image: Under Armour)

Maintenant, nous ne sommes pas des entraîneurs personnels, mais nous sommes à peu près sûrs que nous garderions cette nouveauté silencieuse si nous avions une journée lente au gymnase.

L’intégralité de la nouvelle collection d’entraînement de The Rock est disponible dès maintenant sur le site officiel d’Under Armour.

