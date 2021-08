Canalys : les livraisons de Mac en hausse de 24% grâce à la puce M1, mais les ventes d’iPad ralentissent

De nouvelles données de Canalys montrent aujourd’hui que si les livraisons de PC aux États-Unis ont augmenté de 17 % au dernier trimestre, Apple a enregistré une baisse de 3 % des livraisons par rapport au même trimestre de l’année dernière. Apple a été le seul grand fournisseur de PC à afficher une croissance négative, et Canalys attribue cela à la baisse de la demande d’iPad.

Comme d’habitude, les données Canalys se concentrent à la fois sur les tablettes et les PC traditionnels. Pour Apple, Canalys rapporte que les livraisons de Mac ont augmenté de 24 % en glissement annuel, grâce au succès de la puce M1 et de la transition Apple Silicon :

Pour le deuxième trimestre consécutif, HP a dominé le marché américain des PC, avec plus de 8 millions d’appareils livrés. HP a également continué à dominer le marché des Chromebooks, avec une part de marché de 42% aux États-Unis. Apple est resté deuxième sur le marché américain des PC malgré une baisse de 3%. C’était le seul grand fournisseur de PC à afficher une croissance négative. Cela peut être attribué à la baisse de la demande d’iPad. Apple a eu plus de succès avec les ordinateurs portables, avec une croissance des expéditions de 24% d’une année sur l’autre, en partie grâce au succès de la puce M1. Dell a connu une croissance relativement modeste, à 11 %. Lenovo et Samsung ont continué de surpasser les autres fournisseurs, affichant respectivement une croissance de 25 % et 51 % des ventes de PC.