‘Cananea’ Reyes, le premier et le seul entraîneur mexicain de l’histoire de la MLB

Benjamin ‘Cananea’ Reyes Chavez Né le 18 janvier 1937 à Nacozari, Sonora, il est l’un des meilleurs managers de la l’histoire du baseball mexicain, obtenir six titres dans la Ligue mexicaine de baseball Oui quatre championnats dans la Ligue mexicaine du Pacifique, en plus de deux séries caribéennes (1976 et 1986), étant 1976 la première fois que Mexique était champion dans une série de février.

De même, Cananea a été le unique gestionnaire mexicain à la tête d’une équipe de Grandes ligues.

Tout s’est passé pendant la campagne 1981, lorsque Maury testaments, directeur de la Les marins de Seattle Il a invité Cananea Reyes à être son entraîneur de troisième base, en raison de leur grande amitié lorsqu’ils faisaient partie du personnel technique des Naranjeros de Hermosillo en 1970.

Au cours de la saison 1981, comme entraîneur de troisième année à Seattle, Cananée a assumé le travail de gestionnaire la 28 avril 1981, grâce à une suspension de Maury Wills, qui permettrait à Reyes d’être le manager des Seattle Mariners, devenant ainsi le premier Mexicain à diriger une équipe de MLB.

Malheureusement pour Cananea Reyes, non réalisation gagner pas un match, ses débuts en tant que manager étant une défaite contre les Twins du Minnesota (4-1) et lors de son deuxième match, il a obtenu une égalité de 7-7 en raison d’une suspension due à la pluie.

Jusqu’à présent et depuis 1981, aucun autre manutentionnaire mexicain a eu l’occasion de mouche à une équipe de la MLB et la question est, Qui sera le prochain ?

vous pouvez voter pour le Temple de la renommée El Fildeo

