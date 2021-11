« Canapé pour Netaji » – Dans le sondage UP, la visite d’Akhilesh Yadav à Etawah déclenche une guerre sur Twitter entre le Congrès et le SP

Une « guerre des canapés » a éclaté aujourd’hui entre le Congrès et le Parti Samajwadi à propos des photos d’Akhilesh Yadav et de Rahul Gandhi.

À l’approche des élections de 2022 dans l’Uttar Pradesh, chaque parti essaie de séduire les électeurs et, ce faisant, ils n’hésitent jamais à attaquer l’autre parti. Il y a trois jours, le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, était dans la ville d’Etawa, dans l’État, où il a visité un village et partagé les photos de sa visite sur Twitter. Sur les photos, Akhilesh peut être vu assis sur un canapé entouré de locaux.

« Dans le village d’Etawah, où le ministre en chef était allé pour le faux tourisme COVID pendant la pandémie et avait faussement prétendu que toutes les dispositions médicales allaient bien, aujourd’hui je suis venu ici et j’ai vu ses affirmations être exposées. Un village ici est gravement touché par la dengue et de nombreux décès sont également survenus. Le gouvernement endormi devrait prêter une attention immédiate ! » avait dit Akhilesh Yadav.

जिस गाँव में मुख्यमंत्री जी ने महामारी में ‘दिखावटी कोविड पर्यटन’ करके सभी मेडिकल व्यवस्थाओं के सही होने का झूठा दावा किया था, आज यहाँ आकर उसकी कलई खुलते देखी। का एक गाँव डेंगू से बुरी तरह प्रभावित है और कई मौतें भी हो चुकी हैं। सरकार तत्काल ध्यान दे ! pic.twitter.com/2cEqxynG7A – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 3 novembre 2021

Le Congrès n’a pas tardé à prendre un coup de feu au parti Samajwadi sur la photo. Srinivas BV, président national du Congrès indien de la jeunesse, a déclaré : « La maison qui n’a même pas de plâtre sur ses murs, où est venu le canapé confortable pour Netaji ? »

Même le parti Samajwadi ne s’est pas retenu et a riposté au Congrès à cause du tweet. Le porte-parole du parti Samajwadi, Rajeev Rai, a partagé une photo de Rahul Gandhi et a déclaré que les canapés ne peuvent être trouvés que sur les tracteurs, mais pas dans les maisons des pauvres. « Soop to soop, chalniyo hasen ? (Ceux qui sont pleins de défauts se moquent de nous) Si un canapé n’est pas trouvé dans la maison d’un pauvre, est-ce qu’on le trouve sur un tracteur ? » a déclaré Rai en partageant la photo de Rahul Gandhi sur laquelle l’ancien président du Congrès peut être vu assis sur un canapé modifié placé sur un tracteur.

सूप हँसे ? के नहीं ट्रैक्टर पर होता है ? ???????? https://t.co/NOuCoJb9Wk pic.twitter.com/dOcE407jRH – Rajeev Rai (@RajeevRai) 6 novembre 2021

Le parti Samajwadi et le Congrès avaient combattu ensemble les élections UP 2017, mais cette fois ils sont susceptibles de contester les scrutins séparément. Akhilesh Yadav avait déclaré qu’il préférerait une alliance avec des partis régionaux au Congrès.

