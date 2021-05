Canara Bank retourne à ses bénéfices grâce à des revenus d’intérêts plus élevés et des provisions moins élevées

Le prêteur a déclaré que la situation due à la pandémie restait incertaine et que la banque évalue la situation de manière continue.

La Canara Bank a annoncé mardi un bénéfice net de Rs 1 010 crore pour le trimestre se terminant le 31 mars (T4FY21), contre une perte de 6 567 crore Rs au cours du trimestre correspondant de l’année dernière.

Le prêteur est de retour dans le noir en raison d’une croissance de 10% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) de son revenu net d’intérêts (NII) à Rs 5 589 crore. Le bénéfice d’exploitation du prêteur a augmenté de 136% en glissement annuel et de 6% en glissement trimestriel (qoq) à Rs 5 702 crore.

Le résultat net a également été soutenu par une réduction du provisionnement pour les actifs stressés. Les provisions ont diminué de 47% en glissement annuel à 4 692 crores de roupies, mais sont restées stables séquentiellement. Dans l’ensemble, le bénéfice net pour l’ensemble de l’exercice (FY21) s’est élevé à Rs 2 557 crore, contre une perte nette de Rs 5 838 crore pour FY20.

LV Prabhakar, MD et PDG de la banque a déclaré: «Pour l’instant, il n’y a pas d’impact négatif en raison de la deuxième vague de Covid-19. Cependant, l’entreprise n’est pas si attrayante. » L’efficacité de la collecte est passée de 92% en mars 2021 à 88,8% en avril 2021, a-t-il ajouté. Les marges d’intérêt nettes (NIM) du prêteur se sont améliorées de 24 points de base (pb) en glissement annuel à 2,75%, mais ont diminué de 5 pb en séquentiel.

La qualité des actifs du prêteur s’est améliorée au cours du trimestre de mars. Le ratio d’actifs non performants bruts (NPA) du prêteur s’est amélioré de 2 pb à 8,93%, par rapport aux NPA bruts proforma de 8,95% au trimestre précédent.

De même, le ratio NPA net s’est amélioré de 11 pb à 3,82% contre 3,93% au trimestre de décembre. Les prêteurs avaient déclaré des NPA sur une base pro forma au cours du trimestre de décembre en raison d’une ordonnance de suspension de la cour suprême sur la déclaration des NPA.

Canara Bank a enregistré de nouveaux dérapages de Rs 14 495 crore au cours du trimestre de mars. Cependant, la banque s’attend à des dérapages d’environ Rs 14000 crore en FY22. “Nous nous attendons à ce que les récupérations soient plus que des dérapages au cours de l’exercice en cours”, a déclaré Prabhakar.

Le revenu basé sur les frais de la banque a augmenté de 128% en glissement annuel à Rs 1 770 crore, par rapport à Rs 776 crore au T4FY20. De même, les revenus commerciaux ont augmenté de 96% en glissement annuel à `660 crore. Dans l’ensemble, les autres revenus du prêteur ont augmenté de 72% en glissement annuel pour atteindre 5 207 crores de roupies.

Les avances ont augmenté de 4% en glissement annuel et de 1% en qoq à Rs 6,75 lakh crore. Le portefeuille de prêts au détail a augmenté de 12,14% en glissement annuel à Rs 1,1 crore lakh. Les progrès de l’agriculture ont augmenté de 17% en glissement annuel à Rs 1,56 crore lakh.

Les dépôts ont augmenté de 11% en glissement annuel et de 4% en qoq à Rs 10,1 lakh crore. Compte d’épargne en compte courant (CASA) a augmenté de 14% en glissement annuel et de 7% en glissement annuel à Rs 3,3 lakh crore. Le ratio d’adéquation des fonds propres (RCA) est resté à 13,18% avec un ratio CET1 de 10,08% à la fin du mois de mars 2021. La banque prévoit de convoquer un conseil d’administration la semaine prochaine pour discuter de la levée de fonds. «Nous prévoyons de lever des capitaux grâce à un placement institutionnel qualitatif (QIP)», a déclaré Prabhakar.

