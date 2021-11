Cancer du col de l’utérus : l’élimination est « dans notre ligne de mire »

Le cancer du col de l’utérus pourrait être éliminé en Angleterre, mais environ 80 pays n’ont pas encore introduit le vaccin (Photo: .)

L’élimination du cancer du col de l’utérus est «dans notre ligne de mire», a affirmé un organisme de bienfaisance.

Jo’s Cervical Cancer Trust a déclaré que le succès de la campagne de vaccination contre le VPH signifiait que les décès chez les jeunes femmes pourraient être presque une chose du passé dans seulement 20 ans – mais a averti qu’il y avait «une montagne à gravir» jusque-là.

Le Trust a averti qu’il n’y a pas de temps pour la complaisance dans le dépistage du col de l’utérus car un nouveau modèle suggère que les décès et les cas pourraient monter en flèche chez les femmes trop âgées pour recevoir le vaccin dans le cadre du programme.

Cela vient après que des recherches ont révélé que les taux de cancer ont été réduits de près de 90 % grâce au vaccin.

Mais de nouvelles estimations d’experts du King’s College de Londres suggèrent que les taux et les décès par cancer du col de l’utérus pourraient augmenter considérablement chez les femmes âgées non piqués au cours des deux prochaines décennies.

Il y a actuellement un peu plus de 2 600 cas par an et 700 décès en Angleterre.

Mais la nouvelle modélisation estime qu’en 2041-2045, le taux de cas de cancer du col de l’utérus chez les personnes de 60 ans et plus passera de 10,1 cas pour 100 000 femmes à 17,2 cas pour 100 000.

Les décès devraient également doubler chez les 60 à 64 ans, passant de 3,0 à 7,4 pour 100 000 habitants et de 4,1 à 9,6 pour les 65 à 70 ans.

Selon le modèle, un nombre croissant de membres de ce groupe pourrait également faire face à un diagnostic à un stade ultérieur.

L’organisme de bienfaisance a déclaré que les prévisions démontrent également l’importance de maintenir une couverture élevée du vaccin contre le VPH – qui aide à prévenir les cancers causés par le virus du papillome humain.

Les experts ont déclaré que si les taux d’utilisation diminuaient par rapport à la couverture actuelle de 86 %, par exemple à 70 %, d’ici 2041-2045, les taux de cancer chez les 25-29 ans pourraient doubler.

Une vaccination plus efficace contre encore plus de souches de VPH consiste à remplacer le vaccin actuel en 2021/22, a déclaré Jo’s.

En conséquence, les estimations suggèrent que le taux de nouveaux diagnostics chez les 25-29 ans passera de 17,1 à seulement 5,0 pour 100 000 femmes en 2041-2045.

Les décès «seront presque supprimés» parmi le groupe d’âge – se situant à seulement 0,3 à 0,4 pour 100 000, a ajouté l’organisme de bienfaisance.

Samantha Dixon, directrice générale du Jo’s Cervical Cancer Trust, a déclaré: « C’est tellement excitant d’avoir en vue l’élimination d’un cancer.

«Nous avons les outils pour le faire avec la vaccination et le dépistage, mais nous avons une montagne à gravir sur le chemin.

« L’heure n’est pas à la complaisance. Nous exhortons les gouvernements à inclure l’élimination du cancer du col de l’utérus dans leurs stratégies et à investir dans les ressources et la technologie pour réduire les inégalités et garantir que nous fournissons les programmes les plus efficaces possibles.

Cela survient alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné que dans le monde, 13 % des filles âgées de neuf à 14 ans ont été vaccinées contre le VPH en 2020.

Mais il a averti qu’environ 80 pays n’avaient pas encore introduit ce vaccin salvateur et a appelé à des mesures pour éliminer les cancers «presque complètement évitables».

Le Dr Edward Morris, président du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, a ajouté : » C’est tellement positif de voir un impact aussi énorme du programme de vaccination contre le VPH en Angleterre, avec une étude récente montrant que depuis qu’il a commencé, les taux de cancer du col de l’utérus chez les femmes ont a chuté de manière significative.

«Ce que nous ne devons pas oublier cependant, c’est qu’il y a beaucoup de femmes et de personnes qui n’ont pas reçu le vaccin. Il est crucial que, tandis que le programme de vaccination contre le VPH fait d’énormes progrès pour éradiquer le cancer du col de l’utérus, le gouvernement britannique continue d’investir dans le dépistage du col de l’utérus et de promouvoir son importance.’

