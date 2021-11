Cancer du sein : ce qu’une femme doit connaître

La mammographie numérique avec synthèse tomo est l’outil avancé de diagnostic par rayons X du sein utilisé par les chirurgiens du sein pour détecter le cancer du sein précoce

Par le Dr Rucha Kaushik,

La pandémie a affecté chacun de nous d’une manière ou d’une autre. Cela fait plus d’un an et demi que nous luttons tous et faisons face à la situation et essayons de maintenir notre santé. Pendant le confinement et la période COVID, les gens ont retardé les bilans de santé annuels et évité de se rendre dans les hôpitaux pour les urgences non aiguës. Une masse mammaire indolore est l’une de ces affections où la plupart des femmes ont évité ou retardé l’aide médicale pendant une pandémie qui a affecté le pronostic de leur maladie. Toutes les bosses dans le sein ne sont pas cancéreuses, il faut donc les faire examiner par un spécialiste du sein. En Inde, – le cancer du sein est la cause la plus fréquente de cancer chez les femmes et la deuxième cause de décès liés au cancer chez les femmes. Chaque femme sur 28 risque de contracter un cancer du sein.

Quels sont tous les facteurs de risque dont les femmes devraient être conscientes ?

À mesure que votre âge augmente, votre risque de développer un cancer du sein augmente, les femmes devraient donc se faire examiner par un spécialiste du sein chaque année après l’âge de 40 ans. un exercice régulier de 45 minutes 5 fois par semaine est essentiel au risqueUn mode de vie malsain et un traitement hormonal non surveillé augmentent le risque de développer un cancer du sein. Les femmes qui n’ont pas d’enfants avant l’âge de 30 ans et qui n’allaitent pas du tout leur bébé seront à plus haut risque.

Pourquoi la détection précoce est la clé?

Signes et symptômes d’avertissement tels que l’apparition récente d’une grosseur dure et indolore dans le sein, tout changement dans la forme du sein, un écoulement taché de sang du mamelon ou une grosseur dans l’aisselle, il faut consulter un chirurgien mammaire au plus tôt et se faire examiner le plus tôt possible la détection sauve la vie

Qu’est-ce que la mammographie et qui devrait la faire?

La mammographie numérique avec synthèse tomo est l’outil avancé de diagnostic par rayons X du sein utilisé par les chirurgiens du sein pour détecter le cancer du sein à un stade précoce. Selon l’âge de la femme, le test est conseillé. Cependant, toutes les femmes n’ont pas besoin d’une mammographie. De plus, la mammographie est incomplète sans échographie du sein.

Selon US PREVENTIVE STUDY AND TASK FORCE, toutes les femmes de plus de 50 ans devraient subir une mammographie tous les deux ans jusqu’à l’âge de 74 ans. Si une femme présente des facteurs à haut risque, elle devrait alors passer un examen clinique. avec un chirurgien mammaire chaque année après l’âge de 25 ans et ne devrait pas subir de mammographie sans l’avis d’un médecin

Comment le traitement du cancer du sein dépend-il du stade du cancer?

Les cancers du sein précoces ont de meilleures chances de guérison avec un traitement. Dans le cancer du sein avancé, le traitement est administré pour contrôler la maladie plutôt que pour guérir sous forme de chimiothérapie, de thérapie ciblée, de radiothérapie palliative et/ou d’hormonothérapie.

Chez toutes les patientes atteintes d’un cancer du sein précoce, la première ligne de traitement est la chirurgie. Chirurgie sous forme de sauvegarde mammaire sans ablation du sein et pour peu de patientes lorsque nous n’avons pas d’autre choix que d’enlever le sein entier. Procédure de reconstruction immédiate effectuée, aucune patiente n’a besoin de marcher avec la poitrine plate après la chirurgie et elle peut commencer son traitement régulier. une routine dès que possible.

Comme la détection précoce donne une chance complète de guérison du cancer. Environ 5 à 10 % des cancers du sein sont héréditaires associés à une mutation génétique, qui nécessite un conseil génétique et un suivi étroit, mais il n’est pas nécessaire que la femme contracte un cancer si elle a des antécédents familiaux de cancer du sein et/ou de l’ovaire lié au sang. membre de la famille

(L'auteur est chirurgien consultant pour le cancer du sein au PD Hinduja Hospital & MRC. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède.)

