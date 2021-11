Cancun tirant sur l’horreur alors que la station balnéaire est « assiégée » – panique des touristes alors que « des hommes armés prennent d’assaut l’hôtel » | Monde | Nouvelles

Les clients du complexe Hyatt Ziva Riviera Cancun à Cancun au Mexique se sont rendus sur les réseaux sociaux pour dire que la fusillade présumée s’était produite jeudi après-midi. Des témoins oculaires ont affirmé que des hommes avaient pris d’assaut la plage armés de mitrailleuses et avaient commencé à tirer. L’ambassade des États-Unis au Mexique a déclaré qu’elle enquêtait sur des informations faisant état d’une fusillade.

Andrew Krop, a déclaré au Sun : « Mon mari est un artiste pour le groupe de vacances gay Vacaya.

« Ils ont séjourné au Hyatt Ziva Resort à Cancun.

« Il y a environ une demi-heure, il m’a appelé et m’a dit que des hommes avaient pris d’assaut la plage avec des mitrailleuses et avaient commencé à tirer.

« Il a couru avec des amis et se cache enfermé dans une pièce en ce moment. »

Le directeur de NBC Universal, Mike Sington, a écrit sur Twitter: « Tous les invités et les employés ont dit de se baisser, et nous sommes tous emmenés dans des cachettes au Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort.

« Tireur actif ? Menace terroriste ou kidnapping ? Ils ne nous disent rien.

L’exécutif de NBC a ajouté : » Un tireur actif sur la propriété du Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort.

« Tous les invités et les employés se cachent. Les ambulanciers sont arrivés. »

Un autre invité a posté : « Nous restons ici et il semble qu’il s’agisse d’une sorte d’attaque dans la piscine principale, avec des personnes entrant par la plage.

« Nous sommes tous cachés, sans rien savoir. »

Il a posté plus tard : « Toujours caché dans une pièce sombre au fond de l’hôtel.

« D’autres invités m’ont dit avoir entendu des coups de feu.

« Le complexe est isolé, a-t-on dit à un tireur venu de la plage.

« Les employés de l’hôtel s’embrassent. »

Et un homme a posté à côté d’une vidéo des personnes évacuant : « Tous les invités et employés ont dit de se baisser, et nous sommes tous emmenés dans des cachettes au Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Tireur actif ?

« Menace terroriste ou d’enlèvement ? Ils ne nous disent rien.

Plus à venir…