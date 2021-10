Candace Cameron Bure travaille à la télévision depuis longtemps, mais rien n’aurait pu la préparer à son travail de co-animatrice sur The View. L’actrice a fait une apparition en tant qu’invitée dans le podcast Derrière la table d’ABC, où elle a admis que l’expérience lui causait toujours le SSPT. La star a brièvement été co-animatrice en 2015 et 2016, pendant deux saisons avant de s’éloigner.

« Le stress et l’anxiété – j’ai en fait un creux dans l’estomac en ce moment », a-t-elle déclaré. « Il n’y a eu qu’un seul type de stress que j’aie jamais ressenti dans ma vie, celui de cette émission. Et je [have] SSPT, comme, je peux le sentir. C’était si difficile, et gérer ce stress émotionnel était très, très difficile. »

Cameron Bure a déclaré qu’elle ressentait une pression pour représenter le public conservateur de l’émission avec son opinion, mais que cette décision était un défi pour elle sur plusieurs sujets réguliers. « [I was] J’essaie juste de comprendre et d’avoir une compréhension générale des sujets dont je ne voulais pas parler ou dont je ne me souciais pas », se souvient l’alun de Fuller House.

Elle a déclaré que le stress du talk-show de jour avait finalement commencé à peser sur sa santé physique et émotionnelle. « Quand j’avais l’impression d’entrer dans une émission sur laquelle je n’avais pas d’opinion claire ou que c’était quelque chose dont j’étais légitimement nerveux de parler parce que j’avais une opinion à ce sujet mais je savais que j’étais le seul à la table qui avait mon opinion, j’avais juste mal au ventre », a-t-elle poursuivi. « Je détestais ce sentiment. Et puis je me dis : ‘Je ne sais pas qui va m’attaquer.' »

Cependant, elle dit aux fans que tout n’était pas horrible malgré le fait qu’elle pleurait souvent. « Je ne sais pas si je regrette quoi que ce soit, honnêtement », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression qu’il y a eu tellement de choses merveilleuses à retenir de la série. Et aussi difficile que soit ce travail, j’en suis très, très reconnaissant. » Alors que l’émission cherche un nouveau co-animateur permanent pour remplacer le siège de Meghan Mccain, les chances que Cameron Bure revienne un jour à l’émission en tant que co-animateur permanent sont presque inexistantes. Cependant, elle a déjà dit à People qu’elle entretenait toujours de bonnes relations avec les femmes de la série et qu’elle aimait vraiment revenir en tant qu’invitée.