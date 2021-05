Candace Cameron Bure de Full House a eu un merveilleux échange avec John Stamos à propos de Never Aging

Il est certainement amusant d’imaginer que Candace Cameron Bure et John Stamos ont trouvé une fontaine secrète de jouvence. Si vous me demandez, les deux acteurs ont l’air mieux maintenant que l’apogée de la sitcom ABC originale dans les années 80 et 90. Peut-être que Bure et Stamos devraient partager cette potion anti-âge avec le public. Les deux stars, ainsi que d’autres merveilles éternelles telles que Jennifer Lopez, Halle Berry et Rob Lowe, ne devraient pas tenir le coup. Ce n’est pas juste de garder un secret aussi incroyable.