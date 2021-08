Candace Cameron Bure de Hallmark révèle lequel de ses films de Noël est son préféré

J’aime vraiment les deux, et si vous remarquez dans mes films, c’est un peu l’un ou l’autre. Ce sera soit l’élément magique, qui était comme Noël de A Shoe Addict ou Christmas Under Wraps – et j’aime ça le mystère magique de Noël – mais j’aime vraiment le sentiment. J’adore les histoires touchantes. J’ai adoré la ville de Noël quand [the stories] sont juste plus significatifs. Je pense que ce sont aussi mes préférés et A Journey Back to Christmas aussi. Mais je dois dire, je pense que mon préféré de tous les temps, je fais toujours des allers-retours, mais je pense que c’est le Noël de A Shoe Addict. Pour moi, travailler avec Jean Smart a été une expérience incroyable. Elle est phénoménale.