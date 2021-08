Candace Cameron Bure est “très triste” de ne pas déposer son fils à l’université

Candace Cameron Burela maison est juste un peu moins remplie.

L’alun de Fuller House, 45 ans, a expliqué aux médias sociaux le dimanche 22 août pourquoi elle était déçue que son plus jeune enfant, Maksim Bure, a pris l’avion pour commencer l’université et qu’elle ne l’a pas accompagné pendant le voyage, qui est considéré comme un rite de passage pour de nombreux parents. En plus de Maksim, 19 ans, Candace et son mari Valéri Bure partager aussi Natasha, 23 et Lev, 19.

“Nous venons donc de déposer notre plus jeune, le bébé, à l’aéroport pour aller à l’université”, a expliqué la star dans sa séquence Instagram Story. “Et je suis très triste de ne pas avoir pu l’emmener à l’université. J’ai dû le déposer à LAX, et je ne reçois aucune sympathie de quelqu’un.”

À ce stade de la vidéo, Candace a déplacé la caméra pour montrer à Val, qui les ramenait à la maison et n’était clairement pas aussi nostalgique que sa femme à propos de cette journée mémorable.