Candace Cameron Bure et Raven-Symoné parlent de « The View »

Candace Cameron Bure et Raven-Symoné jouent dans un épisode de The View en avril 2016. (Lou Rocco/Contenu de divertissement général Disney via .)

Les fans de The View en sont venus à s’attendre à de la politique, grâce à ses co-animateurs, mais deux femmes qui se sont assises à la table de l’émission en 2015 et 2016, Candace Cameron Bure et Raven-Symoné, ont déclaré qu’on leur avait promis que l’émission à laquelle elles se joindraient serait différent.

Dans l’épisode de lundi du podcast Derrière la table de l’émission, les femmes ont expliqué la difficulté d’être sur l’orateur de jour d’ABC, à commencer par le fait qu’elles ont été jetées dans un espace où elles ont été forcées de faire de la politique devant le monde, ce qu’elles n’avait pas prévu.

« J’ai été orienté dans une direction complètement différente », a déclaré Bure, « parce que c’était mon hésitation. J’ai dit : ‘La politique n’est pas, ce n’est pas mon sac. Je n’ai jamais parlé publiquement de politique. Je ne viens même pas d’une famille politique, ce qui signifie que je n’ai pas grandi en parlant de politique. Alors ils m’avaient dit: « Nous allons tellement plus léger », beaucoup plus seraient à feuilles persistantes. Nous voulons parler davantage de la famille, du sexe et de la vie, alors j’étais, absolument, à 100%, je suis à bord. Et puis tout a changé lorsque Trump est entré dans la course.

Le segment quotidien « Hot Topics » de l’émission était riche en échanges politiques, et c’était tout aussi surprenant pour Symoné, comme elle l’a expliqué à Sara Haines, qui a co-animé l’émission avec les deux femmes et y travaille à nouveau aujourd’hui.

« Sara, je me suis fait pêcher le chat. J’ai l’impression de me faire pêcher le chat », a déclaré Symoné. « Je pensais que j’allais dans une émission, comme Candace, où c’était la culture pop et amusante et excitante et je me suis fait prendre au chat, et j’ai appris une bonne leçon. »

Bure, 45 ans, et Symoné, 35 ans, ont commencé à travailler dans l’industrie du divertissement lorsqu’ils étaient enfants. En tant qu’adultes, tous deux avaient été enthousiastes à l’idée de prouver qu’ils avaient plus à offrir, mais leur travail est devenu tout autre chose. Ils ont convenu que la partie la plus difficile du travail pour eux était l’émotion qui l’accompagnait.

« Le stress et l’anxiété », a déclaré Bure, qui a fait l’aller-retour de Los Angeles, où elle vivait, à New York, où l’émission a été enregistrée chaque semaine. « En fait, j’ai un creux dans l’estomac en ce moment. . . C’était si difficile. Je veux dire gérer ce stress émotionnel était très, très difficile. Et puis en plus, même chose, juste les sujets. J’essaie juste de comprendre et d’avoir une compréhension générale des sujets dont je ne voulais pas parler. Ou ne s’en souciait pas.

Bure a déclaré qu’elle avait ressenti une pression pour représenter les chrétiens et les femmes politiquement conservatrices.

« Mon emploi du temps a fait des ravages sur mon corps, ce qui a affecté ma santé émotionnelle. Et puis, quand j’ai eu l’impression d’entrer dans une émission sur laquelle je n’avais pas d’opinion claire, ou c’était quelque chose dont j’étais légitimement nerveux à l’idée de parler parce que j’avais une opinion à ce sujet, mais je savais que j’allais être le seul à la table à avoir mon opinion, j’aurais juste mal à l’estomac et je détestais ce sentiment », a déclaré Bure. «Et puis je me dis, je ne sais pas qui va venir vers moi. . . et pas de manière méchante, car personne ne m’a attaqué de manière méchante. Pour moi, j’avais l’impression que tout le monde avait son opinion mais était respectueux pour la plupart. Mais on m’a aussi dit tant de fois : « Si quelqu’un vient vers vous avec un avis différent, vous devez y retourner une deuxième fois. Je veux partager mon opinion. Je veux écouter le tien. Et puis je veux reculer. Mais les producteurs m’ont toujours dit. . . [go back another time.] Et je n’aimais pas ça.

Savoir qu’elle aurait à faire cela la rendait « malade » à l’estomac. Bure a ajouté que « tant de matins, je pleurais juste avant le spectacle ».

Pendant ce temps, Symoné n’était que trop consciente qu’elle était la seule femme du panel à l’époque à faire partie de la communauté LGBTQ+.

« Extérieurement, la pression que je ressentais était la communauté LGBTQ+, car j’étais le seul sur le panel avec cette étiquette. Et je ne suis pas fan de tenir toute une communauté sur mes épaules, car encore une fois . . . comme l’a dit Candace, même dans votre propre communauté, les gens se fâcheront contre vous. Donc je n’ai vraiment pas aimé ça. Et donc, au quotidien, je savais pourquoi j’étais là – pour représenter cette tranche de vie, mais quand je parlais, j’ai noirci cette partie, parce que je savais que cela m’empêcherait d’être moi-même. Et cela m’empêcherait de dire ma vérité, parce que je m’inquiète pour les autres.

Les deux femmes ont crédité les producteurs et Whoopi Goldberg, qui anime l’émission depuis 2007, de les avoir aidés en ces jours sombres.

De gauche à droite : Joy Behar, Whoopi Goldberg, Candace Cameron Bure, l’invité George Takei, Paula Faris et Raven-Symoné apparaissent sur The View en 2016. (Lou Rocco/.)

« La seule raison pour laquelle j’ai vraiment traversé beaucoup de choses que j’ai traversées était à cause de Whoopi et des producteurs également », a déclaré Symoné. «Il y a quelque chose d’étonnant dans les coulisses de The View qui met en quelque sorte le baume sur tous les BS qui se passent devant la caméra, ce qui rend tolérable de rester aussi longtemps que nous l’avons fait. Et je dois dire, abandonnez-le à Whoopi, car il faut une femme très forte, très lucide, pour être à la place de ce capitaine, et je peux voir pourquoi elle est là depuis si longtemps.

Les deux femmes ont quitté la série en 2016 – Symoné parce que Disney a décidé de faire revivre son ancienne série, That’s So Raven, et d’en faire Raven’s Home, qu’elle a produit et réalisé. Elle s’était retirée du métier d’acteur avant cela, alors elle attribue à The View le fait de redonner son visage au monde.

Et Bure, qui travaillait sur les films Fuller House et Hallmark, est partie parce qu’elle « ne pouvait plus tout gérer », alors elle a décidé que The View était ce qu’il fallait.

« The View, de loin, était le travail le plus difficile », a-t-elle déclaré. «Et dès que Donald Trump a remporté cette élection, je me suis dit, cela doit disparaître, parce que je ne pouvais pas, je ne voulais pas être le sac de boxe pour les quatre prochaines années dans ce siège conservateur. Je ne voulais pas. Et ça n’en valait pas la peine pour moi. Cela ne valait pas ma santé mentale, qui souffrait déjà, donc c’était une décision très facile.

Elle a dit qu’elle est en contact quotidien avec des personnes qu’elle a rencontrées de l’émission.