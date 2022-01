Candace Cameron Bure explique pourquoi la mort de Bob Saget « fait tellement mal »

Plein de tristesse.

Candace Cameron Bure est encore sous le choc de la perte choquante de son père à la télévision Bob saget, décédé le 9 janvier.

L’actrice de 45 ans s’est rendue sur Instagram le 11 janvier, publiant un hommage sincère à sa co-vedette de Full House, qui, selon elle, était « tellement protectrice » envers elle.

« Oh, Bob. Pourquoi as-tu dû nous quitter si tôt ? Nous sommes tous de la famille, mais tu étais le ciment », a-t-elle écrit à côté d’une photo d’eux deux souriant au bord de la piscine. « La colle collante, désordonnée, spongieuse, douce et adorable. Mon enfance est enveloppée de toi, de mes années d’adolescence formatrices et du reste de l’âge adulte. »

Dans la sitcom familiale, qui s’est déroulée de 1987 à 1995, Cameron Bure a joué le rôle de DJ, la fille aînée du personnage bien-aimé de Saget, Danny Tanner. Dans son hommage touchant, l’ancienne candidate de Dancing With the Stars a déclaré que l’acteur lui avait appris à « se sentir profondément » dès son plus jeune âge.