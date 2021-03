Candace Cameron Bure, Kaley Cuoco et d’autres célébrités dont les proches se sont affrontés

Cali Tucker (la nièce de Tanya Tucker)

Cali Tucker a apporté une puissante ambiance bluesy à The Voice dans la saison 6. Son choix de chanson d’audition, «Black Velvet» par Alannah Myles, était parfait pour mettre en valeur son talent, et – comme ils le font – Cali a rejoint l’équipe de la superstar country Blake Shelton. Cali Tucker a grandi en tournée et en jouant avec sa tante Tanya Tucker, et elle pensait que The Voice était le moyen idéal pour sortir de l’ombre de la légende country. Cali Tucker a été éliminée lors du Battle Round après un duo de «What’s Love Got to Do with It», mais elle a atteint son objectif.