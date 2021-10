Candace Cameron Bure plaisante sur le fait d’être une conservatrice à Hollywood

Candace Cameron Bure apporte son expérience de conservatrice à Hollywood à TikTok. La star de Full House, 45 ans, a plaisanté sur ses convictions dans une vidéo qu’elle a postée le mardi 19 octobre en synchronisation labiale avec un clip audio de la drag queen Scarlet Envy de RuPaul’s Drag Race, en disant: « Est-ce moi? Suis-je le drame? Je ne pense pas que je suis le drame. Peut-être que je le suis. Suis-je le méchant ? Je ne pense pas que je suis le méchant. L’actrice a écrit dans le clip : « Quand tu es conservateur à Hollywood. »

Le compte TikTok officiel de l’émission de téléréalité a semblé reconnaître sa publication le lendemain, partageant le clip original de Scarlet avec la légende : « Quand votre audio atterrit du mauvais côté de TikTok et qu’ils n’en ont aucune idée », ajoutant un drapeau LGBTQ+ Pride. La star de Hallmark avait déjà subi des contrecoups en ligne après avoir publié une vidéo TIkTok plus tôt cette année dans laquelle elle synchronisait « Jealous Girl » tout en tenant sa Bible.

@candacecameronb ♬ Je suis socialiste – Brandons.Sounds

« Quand ils ne connaissent pas la puissance du Saint-Esprit », Bure a légendé son point de vue sur la tendance virale TikTok. Lorsque les critiques ont commencé à affluer, l’ancienne de Fuller House s’est rendue sur son histoire Instagram pour s’excuser pour la vidéo que beaucoup de gens ont trouvée « bizarre ». Elle a écrit: « Je viens de rentrer à la maison et j’ai lu beaucoup de messages qui n’étaient pas satisfaits de ma dernière publication Instagram qui était une vidéo TikTok. Et je ne m’excuse généralement pas pour ces choses, mais beaucoup d’entre vous ont pensé que c’était bizarre, et je suis désolé. »

La star de Noël de A Shoe Addict a poursuivi: « Ce n’était pas mon intention. J’utilisais un clip très spécifique de TikTok et je l’appliquais au pouvoir du Saint-Esprit, ce qui est incroyable. » Répondant aux accusations selon lesquelles elle « essayait d’être séduisante », Bure a plaisanté en disant que « cela signifie clairement que je ne suis pas une très bonne actrice parce que j’essayais d’être forte, pas sexy ou séduisante ».

Elle a ajouté: « Donc, je suppose que cela n’a pas fonctionné, mais je l’ai supprimé. » En réfléchissant plus tard, la star s’est demandé si elle « essayait juste d’être trop cool ou pertinente d’une manière biblique qui ne fonctionnait pas », notant que même si « la plupart d’entre vous n’aimaient pas ça, clairement », il y avait un « petit pourcentage d’entre vous qui ont apprécié ce que j’ai fait et ont compris mon intention. »