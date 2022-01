Candace Cameron Bure pleure son père Bob Saget après sa mort subite

Suite à la mort soudaine et choquante de Bob Saget, Candace Cameron Bure est à court de mots. Elle et son père de longue date à la télévision ont joué ensemble dans Full House pendant une décennie et se sont réunis pour le redémarrage de Netflix, Fuller House, en 2016. Saget est décédé dimanche à l’âge de 65 ans à Orlando, en Floride, plongeant Hollywood, y compris sa famille de télévision, dans un deuil instantané. . « Je ne sais pas quoi dire », a écrit Cameron Bure sur Twitter à côté d’un emoji au cœur brisé. « Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais connus de ma vie. Je l’aimais tellement. »

Plus tard, elle est allée sur Instagram pour partager trois photos d’elle et de Saget. « Je t’aime tellement. Je ne veux pas te dire au revoir . 35 ans, ce n’était pas assez long », a-t-elle légendé les images. Dans l’un, ils partagent un câlin dans ce qui ressemble à une photo des coulisses. Dans un autre, le personnage de Saget, Danny Tanner, se prépare à accompagner le DJ du personnage de Cameron Bure dans l’allée de Fuller House. La troisième photo est un angle différent de l’étreinte de la première photo.

Bure a joué le rôle de DJ Tanner, la fille du personnage de Saget, Danny. John Stamos, qui a joué le meilleur ami de Danny, Jesse Katsopolis, a également publié une déclaration sur la mort de Saget via les réseaux sociaux. « Je suis brisé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total », a tweeté Stamos, 58 ans. « Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. »

Récemment, Saget a pris la défense de Bure lorsque l’incontournable de Hallmark Channel a révélé sur son podcast Here For You qu’elle était souvent critiquée pour avoir l’air d’être heureuse tout le temps. « Je vais vous demander de parler de moi une seconde », a déclaré Bure à Saget en avril 2021. « Pour ces personnes qui pensent que parce que je suis une personne heureuse et positive, que je dois être une fausse personne, voudriez-vous dire que c’est vrai ou faux? » Saget a répliqué: « Tu es le contraire du faux. Et je suis désolé – tu es guilleret parfois. Qu’est-ce qu’il y a de mal à être guilleret? »

Saget a fait une halte dans la région pour sa tournée de comédies stand-up où il s’est produit à Jacksonville, en Floride, la veille de son décès. Il avait tenu les fans au courant sur son compte Twitter.

Le département du shérif du comté d’Orange en Floride a confirmé dimanche que Saget avait été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel au Ritz-Carlton à Orlando par un membre du personnel. La cause de sa mort n’a pas encore été révélée, mais les autorités ne pensent pas qu’il y ait eu acte criminel.

Outre Full House, Saget est connu pour son travail sur les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique. Saget laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses trois filles – Aubrey, Lara et Jennifer – qu’il partage avec sa première épouse, Sherri Kramer. Il est natif de Philadelphie et ancien élève de la Temple University.