Candace Cameron Bure révèle qu’une réunion plus complète de la maison arrive dans le nouveau film de Noël Hallmark

Si vous n’avez pas été initié au fandom des films Hallmark Christmas, vous ne vous rendez peut-être pas compte que ces films ne commencent pas à apparaître au début du mois de décembre, ou même juste après Thanksgiving. Oh non. Les dizaines de nouvelles entrées commenceront à être diffusées fin octobre, et à un moment donné pendant la saison des vacances, nous aurons droit à Candace Cameron Bure et à sa co-vedette de Fuller House, John Brotherton, dans The Christmas Contest. Jetez un œil à l’annonce que Bure a publiée sur Instagram, et nous en discuterons plus ci-dessous !