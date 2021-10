Candace Cameron Bure se moque de la tenue de sa fille avant le film

Candace Cameron Bure avoir des questions sur certaines de ma fille Natashales choix vestimentaires de.

Jeudi 14 octobre, l’ancienne de Fuller House, âgée de 45 ans, a publié des images sur son histoire Instagram d’elle-même et de Natasha sur le point de quitter la maison lors d’une sortie de jour. Dans la vidéo, Candace semblait abasourdie par la tenue que sa fille de 23 ans avait choisie, qui comprenait un grand manteau noir, un haut gris, un short blanc, des chaussettes rouges et des crocs.

« Ne me filme pas ! » s’exclama Natasha en tirant sa capuche sur son visage. « Je n’ai pas de crème hydratante sur mes jambes! »

Cependant, Candace semblait déterminée à laisser ses abonnés avoir un aperçu de ce qu’elle percevait comme une sélection de garde-robe inhabituelle. « Pourquoi tu t’habilles comme ça ? demanda la star avec légèreté. « Quand tu sors avec moi, pourquoi tu t’habilles comme ça ?

La star de cinéma Hallmark n’avait pas fini d’analyser le look et a ajouté: « Voyons toute cette tenue, s’il vous plaît. » Mais Natasha ne se sentait tout simplement pas prête pour la caméra et a demandé : « Puis-je mettre une crème hydratante en premier ? » Cela les a amenés à craquer tous les deux.