Candace Cameron Bure sur la pression d’être la reine de Noël

Lourde est la tête qui porte la couronne de vacances.

Avoir des films, Candace Cameron Bure ressent toujours la pression d’être la vedette de l’événement de programmation populaire Countdown to Christmas de Hallmark Channel. Depuis 2013, un nouveau film mettant en vedette Candace, alias la reine de Noël, comme le réseau lui-même vous le dira fièrement, est présenté en première le dimanche de la semaine de Thanksgiving. Et, année après année, cela devient le film le mieux noté de Hallmark.

Alors oui, la pression est forte pour The Christmas Contest, sa sortie en 2021 qui réunit Candace avec sa co-star de Fuller House John Brotherton, à livrer, à la fois pour le réseau et sa fidèle base de fans.

« Je veux produire un grand film que les gens vont adorer et voudront revoir encore et encore et j’attends avec impatience chaque saison de Noël », a récemment déclaré Candace à E! News tout en faisant la promotion de sa nouvelle collection de cadeaux des Fêtes Hallmark, qui comprend des décorations pour la maison, des accessoires de cuisine et de la papeterie conçus par la star.