Candace Owens appelle les médias libéraux pour être « en colère » contre les Américains pour ne pas aimer Joe Biden

Les médias libéraux ont réagi avec indignation lorsque le président Biden a répété la phrase « Allons Brandon » lors d’un appel téléphonique le soir de Noël et que l’animatrice de « Candace », Candace Owens, a fait valoir que la gauche n’agissait que par manque de contrôle.

« En fin de compte, ce que je pense se passe et la raison pour laquelle ils ont réagi si méchamment, c’est parce qu’ils sont en colère », a-t-elle déclaré à « Tucker Carlson Tonight ». « Je pense qu’il y avait un élément en eux qui croyait en fait qu’après le départ de Trump, ils reprendraient le contrôle du récit. Ils pourraient prétendre que les gens ressentaient une certaine manière et que le monde les croirait simplement. »

Mais Owens a expliqué que ce n’était pas le cas des Américains sous une présidence Biden et qu’un chant comme « Let’s Go Brandon » n’est pas tant une insulte qu’une répulsion convenue contre les médias et le président.

LES MÉDIAS FONT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR PROTÉGER BIDEN DE ‘LET’S GO BRANDON’ : SEAN DUFFY

« Peu importe ce qu’ils disent de Joe Biden, l’Amérique rejette cette présidence », a-t-elle déclaré. « Et l’Amérique rejette complètement ce média de gauche qui ment continuellement et régulièrement au sujet du peuple américain. »

Le fondateur de Blexit a demandé pourquoi les médias ont été si malhonnêtes et pour qui ils mentent exactement lorsque la nation convient que Biden est un commandant en chef inadéquat. Owens a appelé la première dame Jill Biden pour avoir même autorisé son mari à faire une apparition publique où il pourrait commettre une erreur telle que réciter une remarque dirigée contre lui.

« Honte à Jill Biden », a-t-elle déclaré. « Je ne permettrais jamais à mon mari – s’il perdait sa discipline consciente – de ne jamais lui permettre d’aller à la télévision ou de prétendre qu’il est candidat à la présidence… mais c’est une famille avide de pouvoir. »

« Quand ils se sont assis et qu’ils ont décidé de se présenter en famille… il a compris ce qu’il faisait, il sait quel est son état mental et quand il a des moments de clarté, il sait que c’est une farce de présidence », a-t-elle poursuivi. au. « Alors je ne lui accorde aucune exception et aucune excuse. »