Candace Owens déchire Stacey Abrams comme corrompue et connectée

Vendredi soir, l’animatrice de talk-show et commentatrice politique Candace Owens a attaqué la candidate démocrate de Géorgie au poste de gouverneur Stacey Abrams, la qualifiant de « corrompue » et « ayant droit » lors d’une apparition sur « The Ingraham Angle » de Fox News.

CANDACE OWENS : « Oui, elle se sent en droit, je pense qu’elle fait partie de ces personnes dont on peut dire qu’elle est fidèle à son âme, une militante de Black Lives Matter, et je ne veux pas dire cela dans le bon sens. Je parle de, vous savez, illogiquement, jetant toujours la race dans le récit, pense qu’elle devrait être la première que les gens devraient écouter tout ce qu’elle dit simplement parce qu’elle est une femme noire et qu’elle a vraiment de mauvaises politiques. Et n’oublions pas aussi, elle est aussi incroyablement corrompu. Vous savez, Stacey Abrams, c’est sa sœur qui était un juge fédéral qui a licencié quand ils voulaient nettoyer leurs listes électorales en Géorgie. Elle veut s’assurer que les gens peuvent s’inscrire sur les listes électorales qui ne sont pas éligibles pour voter pour s’assurer qu’elle peut gagner les élections.

CANDACE OWENS : « C’est donc quelqu’un que vous devriez surveiller. Je ne peux pas imaginer pourquoi une personne, une personne saine d’esprit, voudrait qu’elle dirige son État à moins que vous ne soyez un glouton pour le crime, un glouton pour la punition. Vous êtes un fan de peut-être les films « Batman » et vous voulez voir à quoi cela ressemble de vivre à Gotham City. Mais il n’y a vraiment aucune raison pour qu’une personne sensée veuille transformer la Géorgie en une situation à New York ou à LA. Mais comme je l’ai dit, les gens devrait faire attention car elle est très corrompue et elle est très connectée. Et elle a montré dans le passé qu’elle ne ferait rien pour arrêter de gagner, pour s’empêcher de gagner.

