L’extrême droite aux États-Unis ne veut rien de plus que de revendiquer l’oppression afin de bénéficier des mêmes droits « supplémentaires » pour lesquels elle semble croire que les groupes marginalisés se battent (lorsque ces groupes se battent pour les mêmes droits et protections que tout le monde) . Dans sa diatribe du samedi soir, Candace Owens a illustré cela, décrivant un monde imaginaire dans lequel les antivaxxers ont besoin de défilés, d’événements et de sensibilisation similaires aux événements de la fierté sur lesquels s’appuie la communauté LGBTQ +.

NASHVILLE, TENNESSEE – 16 AOT: Candace Owens est vue sur le tournage de « Candace » le 16 août 2021 à Nashville, Tennessee. L’émission sera diffusée le mardi 17 août 2021. (Photo de Jason Davis/.)

Dans une diatribe tweetée, Owens a suggéré que les antivaxxers, comme la communauté LGBTQ+, avaient besoin de défilés de la fierté, d’un drapeau et d’efforts de sensibilisation et de soutien. Comme la communauté LGBTQ, suggère Candace, les antivaxxers souffrent de marginalisation et d’exclusion. Elle n’aborde pas le fait que, contrairement à la communauté LGBTQ, être antivax est un choix conscient (s’il est généralement informé par la propagande et la désinformation), et que contrairement à la communauté LGBTQ, être antivax peut être préjudiciable aux autres, et augmente spécifiquement le risque de variantes du virus.

Superman devrait-il sortir comme non vaxx? – Candace Owens (@RealCandaceO) 17 octobre 2021

Owens suggère même que Superman devrait sortir comme antivax ensuite – vraisemblablement une référence à la nouvelle publiée il y a quelques jours, telle que rapportée par le New York Times, selon laquelle Superman a une relation homosexuelle dans un nouveau numéro de la bande dessinée DC. C’est une tentative de plus, dans une diatribe de tweet, de coopter la marginalisation que d’autres groupes souffrent réellement dans le monde réel.

Dans un autre tweet, Owens – qui a dénoncé ce qu’elle appelle « l’annulation de la culture » et d’autres appellent les « conséquences pour les actions » – a annoncé qu’elle boycotterait les compagnies aériennes qui exigent la vaccination de leurs employés.

Voler @delta exclusivement maintenant parce qu’ils ne forcent pas leurs employés.

À moins d’un vol pré-planifié, j’en ai fini avec @AmericanAir et @SouthwestAir jusqu’à ce qu’ils cessent de violer les droits humains fondamentaux de leurs pilotes et accompagnateurs. Seuls les esclaves n’ont pas le choix. #FreedomFlu pic.twitter.com/hfsUQvlxW1 – Candace Owens (@RealCandaceO) 17 octobre 2021

En utilisant un langage chargé tel que «force-vax», Owens suggère qu’être non vacciné au milieu d’une pandémie est un droit humain fondamental.