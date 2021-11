Candace Owens suggère que Biden veut transformer les États-Unis en Corée du Nord

commentateur conservateur Candace Owens a clamé lundi que les États-Unis se transformaient en une « rêverie socialiste » comme la Corée du Nord.

« J’ai passé la première partie de la journée à parler à un transfuge nord-coréen », a déclaré Owens à Fox News. Tucker Carlson. «Et j’étais en fait horrifié de l’entendre parler de ce qu’elle a vécu pendant qu’elle était en Corée du Nord, et de comprendre que ce qu’ils essaient vraiment de faire ici en Amérique est de construire exactement ce modèle où l’État contrôle, possède et exploite tout. . «

« Vous n’aurez rien et vous serez heureux parce que vous aurez servi un objectif plus élevé », a-t-elle poursuivi. « Un gouvernement plus élevé, une idée plus élevée – dont vous parlez de ces idéologues – une idée plus élevée. Nouvelle énergie verte : vous l’avez fait pour votre planète. Vous n’avez besoin de rien, vous devez fermer ces pipelines. Vous ne pourrez pas vous permettre de faire le plein d’essence, mais regardez-vous, vous devriez être fier car cela fait maintenant partie du nouveau plan vert.

Elle a ajouté : « Et au fait, si vous voulez quelque chose, vous devez adorer le gouvernement. »

La diatribe d’Owens a continué, pivotant sur le territoire de l’éducation.

Elle a affirmé qu’« ils [are] abrutissant les enfants » et veulent que « les enfants se tournent vers le gouvernement et non vers leurs parents pour obtenir des réponses ».

Elle a ensuite lié sa conversation au transfuge nord-coréen, faisant référence aux commentaires qu’ils ont faits sur «le seul concept de mourir» dans les films autorisés est pour l’État.

« Nous voyons l’Amérique se transformer radicalement en un pays communiste, c’est ce qui se passe en ce moment », a déclaré Owens, ajoutant que le gouvernement avait besoin « d’une crise existentielle » pour affirmer plus de contrôle.

« Eh bien, Covid-19 est leur crise existentielle sans fin », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi nous devons prendre tout ce que vous possédez, c’est pourquoi nous devons fermer vos entreprises, c’est pourquoi vous ne pouvez pas gagner votre vie en prenant des milliards de dollars pour nous-mêmes. Parce que nous sommes là pour vous aider. Non, nous ne sommes pas. Nous sommes ici pour prendre en charge tous les aspects de votre vie et vous accueillir dans une rêverie socialiste.

Regardez ci-dessus, via Fox News

