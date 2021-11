Candace Parker a parfaitement prédit la soirée de 50 points de Steph Curry

Le vieil adage dit que « le jeu reconnaît le jeu », et cela s’applique également à deux GOAT. Lundi soir, Candace Parker a vu Stephen Curry avec une chance de donner une leçon à Trae Young, et elle a appelé son coup.

Steph va en avoir 50 ce soir…. Chaque fois que vous jouez contre un jeune protégé, vous devez le lui faire savoir ️ – Candace Parker (@Candace_Parker) 9 novembre 2021

Ce tweet est arrivé au premier trimestre. Nous pouvons presque déterminer exactement quand Candace a eu cette pensée. Avec 10:40 à jouer au premier quart, Steph avait déjà atteint deux trois et un lay-up, donnant aux Warriors une avance de 8-0.

Maintenant, c’est évidemment un bon départ, un très bon moyen de lancer le match – mais passer de huit points à 50 est un pas de géant. Parker a vu ce qui se passait, elle a été témoin de l’incendie, plus important encore, elle a vu un joueur en feu. Les athlètes vous parleront des grands matchs, des grands, où c’est presque comme si tout se fondait autour d’eux. La foule se fond dans l’arrière-plan et il n’y a qu’eux, leurs coéquipiers et les adversaires.

Ils parlent de ce sentiment comme si c’était enivrant. Qu’être dans la zone, c’est ce qu’ils poursuivent chaque nuit, car c’est une sorte de privation sensorielle que seule la grandeur peut apporter. Parker a vu ce qui se passait avec Steph, et elle a prédit un gros match. Elle avait raison.

Deux heures après que Candace Parker a tweeté que Steph perdait 50, il a marqué son 50e point sous les applaudissements. Terminer la soirée avec 50 points, 10 passes décisives et 7 rebonds a été l’une des meilleures performances de la carrière de Curry.

C’est tellement amusant de voir des athlètes savoir de façon innée quand un autre est sur le point de partir. Lundi soir, Steph a eu raison de Trae, mais c’était un moment d’enseignement. Peut-être que la prochaine fois, ce sera Steph à la maison qui tweetera sur la façon dont Trae va perdre 50 sur le prochain jeune étalon.