Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Fais attention Diana Taurasi, il y a un autre GWOAT en ville – c’est ce que dit Vivica A. Renard, qui raconte TMZ Sports Candace Parker devrait absolument être dans la conversation pour être le meilleur de la WNBA.

La superstar de Phoenix Mercury a été élue la plus grande (par les fans) avant le premier match de la finale de la WNBA la semaine dernière… et quatre matchs plus tard, elle a perdu le championnat contre Parker et le Chicago Sky.

Fox – une ÉNORME fan de cerceaux – a gardé un œil attentif sur la série, bien sûr … nous avons donc dû lui demander son avis sur le résultat final.

« C’était une série incroyable », a déclaré Fox. « Ils étaient en baisse de 14 dans le 4e et les voir revenir était absolument incroyable. »

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

L’actrice primée – qui est également un sponsor de LA Sparks – est une grande fan de CP … et avec Parker remportant son 2e titre dans deux villes différentes (LA en 2016 et maintenant Chicago), nous avons demandé si elle devrait être considérée le meilleur.

« Oh mon Dieu, absolument ! Félicitations Candace ! Fox a déclaré: « Nous sommes très fiers de vous ici à LA. Vous nous manquez. »

BTW – CP a une tonne de distinctions – MVP des finales, joueur défensif de l’année, 6 fois All-Star, 2 fois médaillée d’or olympique et première femme à dunk deux fois dans un match de la NCAA.

Bien sûr, la réalisation la plus récente est de remporter à Chicago son premier titre WNBA – quelque chose qui appartient à Chi-town Chance le rappeur a juré de commémorer avec un tatouage.

« Cela me fait chaud au cœur de voir à quel point les hommes sont venus soutenir le sport féminin maintenant », a déclaré Fox à propos de l’encre à venir.

« De Chris Paul pour Phoenix Mercury à Chance the Rapper à Chicago, c’est ce pour quoi j’ai insisté. »

« Félicitations WNBA, Chicago Sky et les filles continuent de faire ce qu’elles font! »