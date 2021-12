Candace Parker révèle que sa femme est enceinte, « C’est surréaliste ! »

Candace Parker dit qu’elle et sa femme ont un bébé en route … révélant mardi son partenaire, Anya Petrakova, est enceinte!!!

La superstar de la WNBA a partagé l’excellente nouvelle sur sa page de médias sociaux … jaillissant d’Anya à l’occasion de leur anniversaire de mariage tout en qualifiant la grossesse de « surréaliste ».

« Je t’aime », a déclaré Parker dans un message à Petrakova. « Je t’apprécie, je t’apprécie et ce que nous avons. »

« Nous avons toujours rêvé d’agrandir notre famille… », a poursuivi Parker. « C’est surréaliste que nous ayons maintenant un bébé en route ! »

Bien sûr, Parker est mère depuis 12 ans — elle et Shelden Williams avait leur fille, Lailaa, ensemble en mai 2009.

Et, Parker dit que Lailaa est enthousiaste à l’idée d’accueillir le nouveau membre de la famille, en disant: « Lailaa est excitée d’être une grande sœur! »

Parker a ajouté qu’elle était reconnaissante à Petrakova d’avoir aimé « Lailaa comme la vôtre » depuis que les deux se sont réunis.

« Tu ne pourrais pas être plus belle ! » Parker a continué dans son message à Petrakova. « Éclatant, tout en comprenant que je dois constamment aimer, embrasser et parler à ton ventre ET oui… jouer Jay-Z pour le bébé (Goose connaît déjà « Song Cry » par cœur😜!) »

« J’ai hâte de me lancer dans ce prochain chapitre de la vie avec toi! »

Félicitations!!!