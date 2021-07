Candere dit #SkipKiyaTohMissKiya pour sa vente annuelle en ligne

in

La boutique de bijoux en ligne Candere a lancé une campagne avec le slogan #SkipKiyaTohMissKiya pour promouvoir sa vente annuelle. La vente annuelle de Candere se déroule tout au long du mois de juillet 2021 sur son site Web exclusif qui propose une variété de collections de joaillerie fine comprenant des diamants, du platine et d’autres pierres précieuses et métaux précieux. Cette année, la marque a décidé de faire passer la vente annuelle d’un cran en introduisant le nouveau slogan #SkipKiyaTohMissKiya qu’elle a l’intention d’utiliser chaque année pour une meilleure valeur de rappel et un meilleur engagement, a déclaré Akshay Matkar, responsable marketing, Candere.

“Nous avons déjà réussi à créer une curiosité autour du concept de saut et de manque au cours de la première semaine et nous nous attendons à des ventes 2x par rapport à l’année dernière”, a ajouté Maktar.

La vente propose des offres et des remises spéciales aux clients sur l’ensemble de leur gamme de produits, avec une remise forfaitaire de 40 % sur les frais de fabrication de bijoux en platine. Comme Candere possède l’un des plus grands catalogues de platine dans l’espace en ligne, les acheteurs auront vraiment l’embarras du choix, a déclaré la société dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de voir la traction et les encouragements de nos clients lors de l’événement de vente annuel. L’événement a été extrêmement bien reçu et nous prévoyons une augmentation de 2X en termes de commandes reçues en raison de l’événement annuel. L’usure quotidienne, les bijoux légers en diamants et en platine ont trouvé leur saveur cette fois-ci », a déclaré Rupesh Jain, PDG de Candere.

La tentative était de donner une sensation de carnaval à la vente annuelle car il s’agit d’une offre unique, a ajouté Anant Rathi, CCO, Luminant Media. “Nous voulions également mettre en évidence l’idée qui crée la curiosité et attire l’attention des clients, c’était donc une idée amusante d’utiliser le bouton Passer et le compte à rebours pour mettre en évidence la pensée #SkipKiyatohMisskiya”, a déclaré Rathi.

