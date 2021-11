CANDES IoT SMART WI-FI FAN : Un choix intelligent pour la maison intelligente

Plus important encore, il utilise moins d’énergie, couvre une zone beaucoup plus large et, par conséquent, le complément parfait à toute maison moderne.

Candes Technology est une entreprise nouvelle génération pour le consommateur intelligent et féru de technologie. Il propose une large gamme de produits pour la maison et la cuisine, notamment des geysers, des ventilateurs, des radiateurs, des téléviseurs LED, des grille-pain, des machines à laver et bien d’autres. Fondamentalement, son objectif principal est de construire des maisons intelligentes pour une Inde intelligente. Récemment, il a introduit un ventilateur Smart Wi-Fi Internet of Technology (IoT) qui fonctionne avec Alexa, Google

Assistant, télécommande et application Candes pour ses clients. Le ventilateur est commandé à distance et par application mobile. Il est disponible pour Rs 2 999 sur le site de Candes et d’autres sites de e-commerce.

Personnellement, je pense que les ventilateurs de plafond sont d’excellents appareils peu encombrants pour faire paraître votre maison plus grande. Le ventilateur basé sur l’IoT de Candes est un équipement silencieux de haute qualité. Avec cet ajout de haute technologie à votre maison, vous pouvez rester au frais, léger et aéré tout au long de l’année. Il se présente dans un design contemporain élégant, avec une peinture au fini mat.

Il est doté d’un roulement en acier à haute teneur en carbone, d’un corps de moteur et de pales en aluminium de haute qualité non corrosif ainsi que d’un fil de bobinage en cuivre de qualité électrolytique pur sur le moteur qui assure une durée de vie plus longue du produit. De plus, le ventilateur est livré avec des pales équilibrées dynamiquement (le balayage des pales est de 1200 mm). Son moteur à grande vitesse produit une rotation à grande vitesse (440 tr/min) et assure une meilleure dissipation de la chaleur.

Le ventilateur Candes Smart Wi-Fi est doté de fonctionnalités intelligentes telles que la programmation du ventilateur, la durée du ventilateur, le mode rurbo, le mode veille, le mode brise, la rotation inverse. Plusieurs ventilateurs peuvent être connectés à la même application. Ce ventilateur Candes s’associe facilement à la technologie de la maison intelligente comme Alexa d’Amazon et Google Assistant. Globalement, il est assez rapide et super silencieux, compact et assez léger (4kg, 300g). Plus important encore, il utilise moins d’énergie, couvre une zone beaucoup plus large et, par conséquent, le complément parfait à toute maison moderne.

Prix ​​public estimé : Rs 2 999

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.