Candes Technology : Construire des maisons intelligentes pour une Inde intelligente

Les co-fondateurs de Candes Sandeep Aggarwal (L) et Vipin Aggarwal

Candes Technology est une entreprise nouvelle génération pour le consommateur intelligent et féru de technologie. Marque d’électroménagers à croissance rapide fondée par les frères Sandeep Aggarwal et Vipin Aggarwal et soutenue par leur ami Dheeraj Jain de Redcliffe, près de 80 % de l’activité de l’entreprise provient de plateformes numériques qui décrivent le nouveau comportement d’achat des consommateurs d’aujourd’hui. Inspirée par les demandes dynamiques des consommateurs d’aujourd’hui, la société propose une gamme de produits de haute qualité pour la maison et la cuisine, notamment des geysers, des ventilateurs, des radiateurs, des téléviseurs LED, des grille-pain, des machines à laver, des presse-agrumes, des stabilisateurs et bien d’autres. Elle lancera également d’autres grandes catégories de produits, notamment les climatiseurs et les réfrigérateurs d’ici l’année prochaine.

« Outre la disponibilité hors ligne, nous avons également une présence numérique majeure sur les plateformes de commerce électronique Flipkart, Amazon, Moglix, Tata Cliq, Paytm, Udaan et notre propre site Web », explique le co-fondateur Sandeep Aggarwal. « Bien que la société ait officiellement commencé en 2015, les opérations avaient commencé en 2012 même. »

Avec le slogan « Smart India ka Smart Home », Candes vise à convertir chaque maison en Inde en une maison intelligente avec des produits électroniques abordables. L’un de ses premiers appareils ménagers intelligents est le Candes IoT Wi-Fi Florence Smart Fan qui peut être utilisé via des commandes vers Alexa, Google Assistant, l’application mobile Candes en plus de la télécommande. Le produit est disponible pour Rs 2999 actuellement sur le site Candes.

Les cofondateurs informent que la gamme complète de produits de Candes est d’un bon rapport qualité-prix, soigneusement organisée et développée à l’aide d’une technologie de pointe pour assurer une expérience client transparente. « Nous fournissons des fonctionnalités IoT sur chacun de ces produits où, via son application mobile, les appareils pourraient être contrôlés », explique Vipin Aggarwal, l’autre co-fondateur. « Nous sommes clairement un leader en termes de qualité, de design et de performance offerts aux consommateurs dans des budgets spécifiés. » La marque a également engagé l’acteur Arjun Kapoor comme ambassadeur de la marque pour établir une connexion entre la marque et son public cible.

Récemment, Candes a annoncé avoir levé 3 millions de dollars auprès de divers family offices de renom de Delhi. Ce cycle a été dirigé par Anuraag Jaipuria et Ruchirans Jaipuria ainsi que par le directeur général adjoint de Lotus Group, Nitin Passi et Dheeraj Jain. Les co-fondateurs pensent que Candes est une véritable marque D2C pour le marché indien. « Faisant partie de cette industrie depuis longtemps, nous comprenons les besoins des familles et nous visons donc à fabriquer des produits qui peuvent répondre à leurs exigences. Nous pensons que chaque famille à revenu moyen en Inde achètera pour la première fois ou remplacera tôt ou tard ses anciens ventilateurs, téléviseurs, geysers et autres appareils de cuisine. De plus, c’est un très grand marché et c’est ce qui nous a conduit vers ce marché. Notre objectif et notre priorité sont d’instituer ce financement sur la R&D de produits pour offrir le meilleur à nos clients. Nous avons déjà une fonction IoT dans nos ventilateurs de plafond qui est liée à l’application mobile Candes, ce qui facilite le contrôle de l’appareil via votre mobile. Notre nouvelle gamme de produits renforce la profondeur de la gamme domestique et personnelle », ajoute-t-il.

Les consommateurs peuvent se connecter avec la marque via le site Web, WhatsApp ou appeler les numéros du service client de Candes tout au long de la durée de vie du produit. « La base de consommateurs fidèles que Candes s’est constituée au fil des ans a été écrasante, car l’entreprise offre durabilité, performances et rapport qualité-prix », déclare Sandeep Aggarwal.

L’entreprise vise à atteindre 400 millions de foyers, en ciblant en particulier les clients des villes de niveau 2, 3 ou 4. Les responsables de Candes affirment que la société est sur la bonne voie pour atteindre un chiffre d’affaires de 200 crores de roupies cette année. Il enregistre déjà des ventes mensuelles de Rs 10 crore avec 90% des ventes en ligne comprenant des fans, des geysers, la télévision, des stabilisateurs, etc. Candes n’est qu’à quelques mois d’être financé par un fonds de croissance institutionnel, prévoyant de lever 20 millions de dollars.

