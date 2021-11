Il n’y a pas de meilleure surprise qu’une visite de la reine Barbie.

Les vraies femmes au foyer de Potomac Candiace Dillard Bassett exclusivement renversé sur la surprise de Nicki Minaj reprendre la réunion en quatre parties pendant E! News’ Daily Pop le lundi 1er novembre.

« Nous avons crié », a expliqué Candiace. « Nous ne savions pas qu’elle allait venir. On nous a dit que cela pouvait arriver, puis on nous a dit: » Eh, je ne sais pas « , et puis on nous a dit que cela n’allait pas arriver. Nous attendons comme si pour qu’un autre segment commence et elle sort juste de l’arrière du plateau. Elle est littéralement sortie des arbres depuis l’arrière du plateau. C’était fou. »

En fait, Candiace « n’a même pas reconnu » Nicki au début. « Elle est si petite. Elle avait cette magnifique perruque blonde. Je me suis dit : ‘Qui est-ce ? Qui est cette personne ?' », a plaisanté Candiace. « Et elle se rapproche et je me dis : ‘Oh mon dieu, c’est putain de Nicki ! Qu’est-ce qu’on fait ?' »