Candice Murley, star de TikTok, décédée à 36 ans

La star de TikTok, Candice Murley, connue de ses 44 000 abonnés sous le nom de Candi, est décédée le 2 janvier 2022. Entertainment Tonight rapporte que la cause du décès de l’influenceur reste inconnue. Sa nécrologie confirme qu’elle est décédée dans sa maison de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Elle avait 36 ​​ans.

Sa sœur, Marsha McEvoy, a créé un GoFundme pour couvrir les frais funéraires de sa sœur, notant que la mort survient comme un « choc massif » pour leur famille. « Candice était si pleine de vie et a toujours vécu sa vie à sa manière », a déclaré McEvoy à propos de sa sœur. « Elle était pleine d’énergie et aimait danser et écouter sa musique, je ne peux pas oublier son Bingo, oh comme elle aimait son Bingo. »

« Mais plus que tout dans son monde, elle aimait son fils [Maxwell] Et sa famille chèrement, nous ne pouvons pas non plus oublier son chat Stash », a déclaré McEvoy.

@candicemurley #Bonne année. fais attention! son original – Candice Murley

Candice a diverti ses abonnés à partir de deux comptes TikTok différents, où elle réaliserait des vidéos de cuisine et de danse. Elle a également parfois partagé des vidéos montrant ses talents de chanteuse. « Nous savons juste qu’elle danse dans le ciel maintenant, nous savons tous à quel point elle croyait au paradis, elle est certainement là », a-t-elle poursuivi. « Nous espérons qu’elle est enfin heureuse et libre de toutes ses luttes et qu’elle sera elle-même heureuse et insouciante pour toujours dans l’éternité. Peut-être que les étoiles ne sont pas les étoiles, mais plutôt des ouvertures dans le ciel où l’amour de nos perdus se déverse et brille sur nous pour nous faire savoir qu’ils sont heureux. »

« La plupart des gens la connaissaient sous le nom de Candi – célèbre pour ses TikToks. Elle avait une base de fans pas comme les autres, elle était un divertissement à son meilleur, avec sa danse et sa cuisine, et n’oublions pas qu’elle chantait avec son micro », sa sœur a écrit. « Regardons maintenant toutes ses vidéos et gardons-les comme souvenirs pour nous garder le sourire pendant que nous faisons face à cette perte, elle manquera terriblement à beaucoup. »

Les fans ont réagi à l’annonce du décès de Candice sur les réseaux sociaux. « Je n’arrive pas à croire la nouvelle du décès de Candice Murley. Je l’ai regardée en direct sur TikTok il y a seulement quelques heures et j’ai parlé avec elle. Je suis toujours époustouflé. Je souhaite à la famille de Candice amour et prières pendant cette période difficile », a écrit l’utilisateur. . « Tiens tes proches un peu plus fort. Reste tranquille, Candice. »