candidat travailliste aux élections partielles dans le cœur du Brexit admet être Remainer | Politique | Nouvelles

Kim Leadbeater a été sélectionné pour représenter le parti aux prochaines élections malgré le vote de la région pour quitter l’UE. La région de Kirklees, qui fait partie de Batley et Spen, a voté à 55 % pour le Brexit il y a cinq ans.

Mme Leadbeater est la sœur de Jo Cox qui a représenté le siège du Yorkshire jusqu’à ce qu’elle soit tragiquement assassinée quelques semaines avant le référendum de 2016.

Les travaillistes espèrent que les liens familiaux étroits avec l’ancien député contribueront à renforcer leur position dans la région malgré le fait que Batley et Spent soient une circonscription favorable au congé.

La candidate du parti a admis qu’elle avait voté pour rester dans le marché unique, affirmant que les gens voulaient sortir du clivage du Brexit.

“J’ai eu beaucoup de famille et d’amis qui ont voté pour quitter, et j’avais beaucoup de famille et d’amis qui ont voté pour rester, ce qui, je pense, reflétait vraiment où se trouvait le pays.

“Et en effet, c’est ce que les statistiques ont finalement prouvé”, a-t-elle déclaré au Yorkshire Post.

“Pour moi, je suis tombé juste du côté de Remain parce que j’étais inquiet des retombées économiques du Brexit.

“Mais finalement, c’était une décision difficile, et je respecte cependant quiconque a voté au référendum, c’était son choix.

“Et ce que vous ne pouvez pas faire, c’est donner le choix aux gens, puis dire qu’ils se sont trompés ou leur enlever, nous devons aller de l’avant maintenant.

“Mais ce que je serais vraiment clair à faire en tant que député, ce serait demander au gouvernement de rendre des comptes sur les opportunités qu’on nous dit que le Brexit va nous offrir à Batley et Spen, et si cela ne se produit pas, je veux savoir pourquoi c’est n’arrive pas et je veux savoir ce que nous pouvons faire à ce sujet.

“Donc, je pense qu’en général avec le Brexit, passons à autre chose, mais essayons de maximiser les opportunités que nous avons maintenant.”

Ce n’était que la deuxième fois en près de 40 ans que l’opposition perdait un siège aux élections partielles au profit du parti au pouvoir.

La perte écrasante a suivi la tendance amorcée en 2019, qui a vu les cœurs traditionnellement travaillistes abandonner le parti pour soutenir la promesse de Boris Johnson de “faire aboutir le Brexit”.

La pression a été exercée sur le leadership de Sir Keir à la suite du résultat catastrophique avec des appels pour qu’il change de cap ou soit confronté à un défi pour le poste le plus élevé.

L’élection partielle de Batley et Spen est présentée comme une dernière chance de raviver son leadership vacillant.

Les électeurs iront aux urnes le 1er juillet.

L’élection partielle a été convoquée après que la députée sortante, Tracy Brabin, a été élue maire du West Yorkshire.

Elle a été forcée de se retirer en tant que députée lors de son élection, car le maire est également le commissaire de police et de la criminalité de la région.

Selon la loi, un député n’est pas autorisé à jouer un rôle important dans le maintien de l’ordre public tout en prenant des décisions politiques à la Chambre des communes.