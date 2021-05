Candidats à EXATLON USA: Qui serait blessé?

Telemundo Andoni García faisait partie de l’équipe Contendientes lors de la 2e saison d’Exatlon USA

C’est définitif, la cinquième saison du programme de compétition, Exatlon United States, a été une pleine de situations inattendues, de nombreuses blessures, des renforts d’autres saisons, voire un nombre important d’athlètes suspendus et expulsés pour avoir enfreint les règles strictes du programme. Après la quatrième édition, nous avons pensé que ce serait calme, mais rien n’a été plus éloigné de la vérité.

Renforts inattendus

Dans une saison aussi particulière que l’actuelle, il fait partie de la routine de s’attendre à l’inattendu, et c’est pourquoi la semaine dernière qui a commencé le 24 mai, de nouveaux renforts sont arrivés à la compétition, qui n’ont que le mot «nouveau» fait que ils sont incorporés lorsque la livraison est bien avancée, car ce sont des visages familiers qui ont déjà laissé une marque indélébile dans l’histoire du format télévisé à succès Telemundo.

Il s’agit de la légende olympique colombienne, Jorge Hugo Giraldo, qui a rejoint l’équipe Famosos, et du «Superman» espagnol, Andoni García, qui a fait partie des concurrents. García est très familier à Exatlon United States, car le public a vu comment il a progressé lors de sa première manche au cours de la deuxième saison, atteignant la grande finale. Puis dans le “Season Tournament” de la quatrième saison, et maintenant en renfort de son équipe bleue, et qu’est-ce que c’était, un magnifique soutien pour booster les Contestants, qui ont vécu une très longue séquence de défaites, qui semble s’être terminée après cela incorporation importante.

La bonne série du blues serait-elle sur le point de se terminer?

Dans les différentes chaînes YouTube pour les fans de la compétition, qui partagent généralement des informations de première main et vérifiées avec des sources précises, ils ont partagé une nouvelle inquiétante pour les adeptes de l’équipe Azul, et c’est apparemment un athlète important de l’équipe en temps réel. serait blessé, et tout indique que cela pourrait être Andoni García.

Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté du portail Movies MV avec plus d’informations sur ce sujet:

Jouer

LAST MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, QUI ARRIVE AVEC ANDONI, ERICK SAD, KELVIN UNSTOPPABLE LAST MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, CE QUI SE PASSE AVEC ANDONI, ERICK SAD, KELVIN UNSTOPPABLE2021-05-31T15: 00: 16Z

Dans ce clip, l’équipe de Movies MV assure qu’elle a eu plusieurs jours avec cette information sur un membre possible de l’équipe Contendientes qui serait blessé, mais ils n’avaient pas été en mesure d’identifier qui il serait, on savait seulement que c’était un des hommes.

Eh bien, cet inconnu semble avoir pris fin, lorsqu’un adepte de la chaîne, anonymement, a partagé que l’athlète blessé est Andoni García et que ce serait un coup grave qu’il aurait subi, évoquant même une sortie potentielle du Espagnol de la compétition.

Rappelons-nous que depuis qu’Andoni a rejoint l’équipe bleue, la séquence de victoires leur est revenue, profitant d’une équipe rouge affaiblie et affectée émotionnellement par la suspension brutale de deux de ses hommes forts: Jeyvier Cintrón et Jacobo García, qui auraient apparemment dû n’a pas respecté les règles du programme, mais il est prévu qu’ils reviendront ajouter des points pour leur équipe le 31 mai.

La situation d’Andoni García n’a pas encore été confirmée par nos sources officielles, mais nous partagerons plus d’informations.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires