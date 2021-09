Candidats au championnat WNBA, classés – SBNation.com

Le terrain des éliminatoires de la WNBA 2021 est défini et nous nous préparons pour ce qui devrait être une série éliminatoire compétitive. Le champion en titre Seattle Storm est de retour, tout comme les finalistes de l’année dernière, les Las Vegas Aces. Avec deux descentes profondes dans les séries éliminatoires l’année dernière, nous pourrions voir une répétition du match de la finale 2020, mais non sans une certaine concurrence en cours de route. Quelques équipes menacent de mélanger les choses en séries éliminatoires, et elles ne faciliteront pas la tâche au Storm ou aux Aces.

Les Phoenix Mercury ont été dangereux toute l’année et ont une zone arrière incroyablement talentueuse, de leurs gardiens partants à ceux qui ne sont pas sur le banc. Le Connecticut Sun a également été amusant à regarder depuis la semaine 1 de la saison régulière tout en étant dirigé par le probable MVP, et vous ne pouvez pas oublier les jeunes mais talentueux Dallas Wings.

Dans l’ensemble, les séries éliminatoires de cette année devraient être très compétitives, et je classe chaque équipe en fonction de sa probabilité de remporter le 25e championnat WNBA.

8. Liberté new-yorkaise

Photo de Sarah Stier/.

Les Liberty ont été la dernière équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires en battant les Los Angeles Sparks. Ils sont menés par Betnijah Laney, avec une moyenne de 16,8 points par match, suivie de Natasha Howard, avec une moyenne de 16,2. Ma plus grande préoccupation avec les Liberty est qu’ils n’ont pas une grande présence dans la peinture. En tant qu’attaquant de 6’2, Howard mène l’équipe pour les rebonds avec 7,2 par match. Cela pourrait être problématique contre des équipes de plus grande taille, et cela s’est avéré être un problème tout au long de la saison, car les Liberty se classent 10e sur les 12e équipes de la ligue pour le pourcentage de rebond.

Le premier adversaire du Liberty est Phoenix Mercury. Ils ont réussi à remporter une victoire de deux points sur le Mercury au début de la saison, mais lors des deux affrontements suivants, ils ont perdu par 27 et 16. Le Liberty peut-il faire une course en séries éliminatoires? Je ne pense pas. Ils ont terminé la saison régulière 12-20, et cela dit, ils sont assez jeunes. Ces séries éliminatoires sont une question d’expérience pour eux et de développement de leurs jeunes joueurs.

7. Ailes de Dallas

Photo de Tim Heitman/NBAE via .

Les Wings de Dallas étaient l’avant-dernière équipe à décrocher leurs places en séries éliminatoires, et je pense que les séries éliminatoires seront plus compétitives maintenant qu’ils y sont. Mais cela dit, bien qu’ils soient une équipe talentueuse, comme le Liberty, ils sont Jeune. Leur joueuse la plus expérimentée est l’attaquante de cinquième année Kayla Thornton, et huit de leurs 12 joueuses ont joué deux saisons ou moins dans le W.

Bien que l’âge et l’expérience ne devraient pas être le seul gage de succès, je vois cela plutôt comme une construction éliminatoire pour les Wings. Ils ont terminé la saison régulière 14-18 et n ° 5 dans l’Ouest. Leur CV n’est pas des plus impressionnants, mais c’est une équipe qui sait se battre. C’est une année pour leur jeune noyau d’acquérir de l’expérience afin de se préparer pour les séries éliminatoires profondes à l’avenir.

6. Ciel de Chicago

Photo de Christian Petersen/.

Le Sky a connu un début de saison difficile. Après avoir remporté leurs deux premiers matchs, ils ont entamé une séquence de sept défaites consécutives. Candace Parker était absente pour une grande partie de cette séquence avec une entorse à la cheville, mais quand elle est revenue, le Sky a réussi à rebondir avec une séquence de sept victoires consécutives. Dans l’ensemble, ils ont été assez incohérents cette année et ils ont terminé la saison régulière avec un record de .500.

En regardant vers ces séries éliminatoires, il y a tellement de choses en suspens pour le ciel. Parker s’est blessée à la cheville à deux reprises depuis le début de la saison, et en tant que meilleur rebondeur et deuxième meilleur buteur, si elle ne peut pas rester en bonne santé, cela réduit les chances du Sky de remporter le championnat. Cela dit, Kahleah Copper a été très fiable tout au long de la saison régulière, menant l’équipe avec 14,4 points par match, tandis qu’Allie Quigley a été sensationnelle, comme d’habitude, des trois, tirant 45,4% des trois sur 119 tentatives.

En fin de compte, même avec Copper et Quigley comme points lumineux, je serais surpris si le Sky a fait une course profonde dans les séries éliminatoires cette saison.

5. Phénix Mercure

Photo de Michael Gonzales/NBAE via .

À la sortie de la pause olympique, il semblait que tout se mettait en place pour le Mercury. Depuis lors, ils ont connu une séquence de trois défaites consécutives qui les mènera aux séries éliminatoires. Je pense qu’ils ont encore une chance d’aller loin dans les séries éliminatoires, mais je retiendrai ma langue si je pense qu’ils peuvent tout gagner.

Du côté positif, les Mercury ont Brittany Griner, qui s’est démarquée en tête de la ligue pour les blocs et la cote offensive. Griner mène également le Mercery en points par match avec 20,5, suivi de Skylar Diggins-Smith et Diana Taurasi. Ce trio a été solide toute l’année, et en dehors de ces trois derniers matchs, ils ont eu une seconde moitié dominante de saison régulière.

En fin de compte, cela se résumera à la cohérence et au grain pour le Mercury. Il ne fait aucun doute qu’ils forment une équipe solide et qu’ils ont toutes les armes pour se lancer dans les séries éliminatoires, mais qu’ils le fassent ou non, tout dépend d’eux.

4. Lynx du Minnesota

Photo de Jordan Johnson/NBAE via .

Semblable au Sky, les Lynx ont connu un début difficile cette saison régulière avec une séquence de quatre défaites consécutives dès le départ. C’est seulement à partir de là depuis. Si le Minnesota peut poursuivre sa séquence de fin de saison régulière en séries éliminatoires, il a une chance de tenir la distance.

Les Lynx sont menés par deux médaillées d’or de basketball des États-Unis, Napheesa Collier (moyenne de 16,2 points par match) et Sylvia Fowles (moyenne de 16 points par match). Kayla McBride a également partagé une partie importante des responsabilités de notation, avec une moyenne de 13,7 points par match. Les Lynx ont été constants cette saison, mais je dirais qu’aucune équipe ne pourrait tout supporter cette année. Même en tant que troisième équipe au classement de la WNBA, les Lynx doivent encore trouver un moyen de se démarquer dans un vivier de talents encombré en séries éliminatoires.

En particulier, ils devront trouver un moyen de contourner le soleil et la tempête, qui s’annoncent comme leur plus grande compétition avant les séries éliminatoires. Les Lynx sont talentueux, mais on a l’impression qu’il manque quelques pièces à un championnat.

3. Soleil du Connecticut

Photo de Stephen Gosling/NBAE via .

The Sun a été l’une des équipes les plus excitantes à regarder cette saison régulière, et c’est en grande partie grâce à Jonquel Jones. Jones et DeWanna Bonner ont propulsé l’équipe au sommet de l’Est, et maintenant ils pensent à un championnat. Jones connaît la meilleure saison de sa carrière en WNBA, avec une moyenne de double-double, avec 19,4 points par match et 11,2 rebonds par match.

Le Sun a le meilleur record de la ligue, 26-6, et leur succès cette année imite de près l’année réussie qu’ils ont eue en 2019, lorsqu’ils sont allés aux finales de la WNBA mais ont perdu une série difficile contre les Mystics. L’équipe Sun de cette année est toujours plus belle. Cela pourrait être leur année pour tout gagner et donner à leur franchise son premier titre, mais aussi, le Sky et le Storm se dressent sur leur chemin en tant que deux équipes qui leur ont infligé quatre de leurs six défaites cette saison.

2. La tempête de Seattle

Photo de Steph Chambers/.

La tempête va-t-elle se répéter ? Eh bien, il faudra voir, mais leur curriculum vitae tout au long de cette saison régulière me donne toutes les raisons de croire que leurs chances sont élevées. Au cours de la saison régulière 2020, le Storm est allé 18-4. Ils ont terminé la saison régulière cette année à 21-11. Bien qu’ils aient enregistré plus de pertes au cours de la longue saison de cette année, ils occupent toujours la deuxième place dans l’Ouest, au même endroit qu’ils étaient la saison dernière lorsqu’ils ont tout gagné.

Alors que d’autres équipes comme le Connecticut Sun se sont améliorées depuis l’année dernière, le Storm a de l’expérience de son côté. Une grande partie de leur équipe a fait partie des deux championnats au moins en 2018 et 2020. La vétéran gardienne Sue Bird joue pour son cinquième titre WNBA, ce qui graverait son nom dans les livres d’histoire en tant que championne WNBA de tous les temps. De plus, les chiffres de Jewell Loyd se sont améliorés depuis l’année dernière en termes de points, de rebonds et de passes décisives, et Mercedes Russell est en passe de jouer un rôle majeur dans leurs séries éliminatoires pour eux au centre. Il est clair qu’ils ne sont pas étrangers aux séries éliminatoires.

Mais nous devons parler de l’éléphant dans la pièce, de la santé de Breanna Stewart. À mon avis, Stewart est leur facteur X. Elle a été MVP de la finale la saison dernière et a réalisé en moyenne presque un double-double cette année avec 20,3 points par match et 9,5 rebonds. Elle s’est blessée au pied avec deux matchs à jouer en saison régulière, mais elle devrait faire son retour en séries éliminatoires. Si elle peut rester en bonne santé, Storm est une équipe digne des finales de la WNBA, mais sans elle, eh bien, je ne suis pas si confiant.

1. Les as de Las Vegas

Photo de Jeff Bottari/NBAE via .

Les As ont participé aux finales de la WNBA la saison dernière, mais depuis lors, ils ont ajouté encore plus de grands joueurs à leur alignement. À ce stade, ils ressemblent à une super équipe avec A’ja Wilson, Liz Camabage, Kelsey Plum, Chelsea Gray et tant d’autres joueurs talentueux sur une seule liste. Selon DraftKings Nation, les As ont les meilleures chances de remporter le titre +220, mais les deux seules équipes qui semblent pouvoir arrêter les As cette saison sont le Connecticut Sun et le Minnesota Lynx. Le Sun a battu les As dans leurs trois affrontements cette saison, et les Lynx les ont battus dans deux sur trois.

Mais même avec ce palmarès, les As savent ce que c’est que d’être si proche d’un titre et de tout perdre. À cause de cela, ils pourraient jouer avec une puce sur leur épaule en séries éliminatoires.

Dans l’ensemble, il est difficile de prédire qui repartira avec le titre 2021. J’aimerais voir le Connecticut Sun brandir le trophée pour couronner une saison exceptionnelle, mais avec le talent de cette ligue, on ne sait vraiment jamais.