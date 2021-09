Candidats au meilleur entraîneur de l’année : Thomas Tuchel le gagnera-t-il ?

09/05/2021 à 12:45 CEST

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, est l’un des principaux favoris pour le trophée du meilleur entraîneur de l’année de la FIFA aux côtés de Pep Guardiola., qui a mené Manchester City en finale de la Ligue des champions et remporté la Premier League, et Cholo Simeone, qui a évincé Barcelone et le Real Madrid en Liga et n’est tombé que face au champion de la plus haute compétition continentale.

L’Allemand, que lil a légué en début d’année et a construit un bloc solide, compétitif et indéchiffrable, a déjà remporté le titre de meilleur entraîneur de l’année par l’UEFA et est en passe de l’atteindre également avec la FIFA. Chelsea est une équipe signature et l’un des principaux prétendants à tout gagner avec la permission de Liverpool, Manchester City et Manchester United dans les îles britanniques.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund et du PSG est un véritable spécialiste de la tactique et ses idéaux l’ont mené à la deuxième Ligue des champions de l’histoire du club., un Chelsea qui allie talent et brio à parts égales. C’est, sans aucun doute, le grand rival à battre et l’arrivée de Romelu Lukaku relève le plafond concurrentiel et fait partie des blocs les plus solides du moment..

Tuchel, admiré par Pep Guardiola

L’Allemand est l’un des entraîneurs pour qui Pep Guardiola a le plus de prédilection. Ils se sont rencontrés dans le football allemand il y a cinq ans et ont une excellente relation footballistique. La grande bataille entre les deux s’est terminée du côté de l’Allemand : a réussi à sécher Manchestert City en finale de la Ligue des champions et à mettre l’équipe sur la touche citoyen de son premier titre continental.

Ensemble, ils ont configuré l’une des grandes batailles tactiques de la Bundesliga en tête du Bayern München et du Borussia Dortmund. Ils se sont rencontrés à huit reprises au total: quatre en Budesliga, un en Coupe d’Allemagne, un en Premier League, un en FA Cup et un en Ligue des Champions et un bagage qui se termine par trois victoires pour Pep Guardiola, trois pour Thomas Tuchel et deux nuls.