Candidats aux récompenses individuelles pour chaque franchise NBA 2021/2022

Le compte à rebours jusqu’au début de la NBA saison 2021/2022 et les amateurs font des spéculations constantes sur ce qu’il peut donner de lui-même. On attend énormément de voir si la Dream Team de Filets de Brooklyn il est capable d’améliorer son rapport sur les courts et d’imposer son favoritisme face aux vétérans des Lakers de Los Angeles, désireux d’ajouter un nouveau ring. Mais de nombreuses autres incitations et toutes ne sont pas encadrées dans la recherche du ring, la qualification pour les playoffs ou le développement de projets sportifs à long terme très prometteurs. Il est difficile de faire des prédictions, mais nous abordons le nouveau parcours de basket-ball sous un prisme particulier.

Et c’est que dans la NBA, les récompenses individuelles ont un impact énorme à tous les niveaux. Le lot de NBA Draft 2021 Il regorge de talent et une bataille très intéressante pour ROY est prévue. Côté défense, il y a de plus en plus de spécialistes accomplis dans cet art dans la ligue, avec un contraste entre les défenseurs du périmètre spécialisés dans les braquages ​​et les cappeurs nés qui protègent la peinture et optent pour le DPOY. Mais il y a bien plus, comme l’entraîneur de l’année, le sixième homme, le joueur le plus amélioré (MIP) et, bien sûr, celui tant attendu par toutes les stars du MVP, dans lequel un successeur de Jokic est recherché.

Atlanta Hawks: Nate McMillan, entraîneur de l’année

Celtics de Boston: Robert Williams III MIP

Filets de Brooklyn: Kevin Durant, MVP

Charlotte Hornets : LaMelo Ball MIP

Chicago Bulls: DeMar DeRozan Meilleur sixième homme

Les Cavaliers de Cleveland: Darius Guirlande MIP

Les francs-tireurs de Dallas: Luka Doncic MVP

pépites de Denver: Nikola Jokic MVP

Pistons de Détroit: Cade Cunningham ROY

Guerriers de l’état d’or: Stephen Curry MVP

Houston Rockets: Jalen Vert ROY

Indiana Pacers: Myles Turner DPOY

Clippers de Los Angeles: Terance Mann Meilleur sixième homme

Les Lakers de Los Angeles: Anthony Davis, MVP

Grizzly de Memphis: Jaren Jackson Jr MIP

chaleur de Miami: Eric Spoelstra Entraîneur de l’année

dollars de Milwaukee: Giannis Antetokounmpo MVP

Loups des bois du Minnesota: Malik Beasley Meilleur sixième homme

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Zion Williamson MVP

Knicks de New York: Derrick Rose, Meilleur sixième homme

Le tonnerre d’Oklahoma City: Shai-Gilgeous Alexander MIP

Magie d’Orlando: Jalen Suggs ROY

76ers de Philadelphie: Joel Embiid MVP

Soleils de phénix: Monty Williams Entraîneur de l’année

Portland Trail Blazers: Damian Lillard MVP

Rois de Sacramento: Tyrese Haliburton MIP

San Antonio Spurs: Keldon Johnson MIP

Rapaces de Toronto: Scottie Barnes ROY

Jazz de l’Utah: Rudy Gobert DPOY

Les sorciers de Washington: Deni Avdija MIP