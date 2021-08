Candidats juniors au rachat des mineurs d’or — Seabridge ⋆ .

par John Rubino, effondrement du dollar :

Il existe plusieurs façons de construire puis de vendre un mineur de métaux précieux. L’une consiste à trouver et à délimiter un dépôt qui est instantanément prêt à contribuer aux résultats nets d’une société acquéreuse. Voir les ressources de Great Bear.

Une autre stratégie consiste simplement à sortir et à trouver des onces. Ne vous inquiétez pas si ces onces sont économiques aux prix actuels. Ayez confiance que dans le monde à venir – qui est très susceptible de présenter des prix or/argent beaucoup plus élevés et des mineurs établis frénétiquement acquéreurs – les gisements non rentables d’aujourd’hui vaudront finalement la peine d’être acquis. Surtout si ces dépôts sont énormes.

C’est ce que fait Seabridge Gold depuis une quinzaine d’années, avec un succès notable. Dans ses cinq propriétés nord-américaines (notez l’emplacement politiquement stable, également un argument de vente important), elle possède maintenant plus de 70 millions d’onces d’or prouvé, probable et inféré, ainsi que beaucoup de cuivre et d’argent. Et c’est encore trouver plus.

Ces réserves s’élèvent à environ une once d’équivalent-or par action en circulation. Le cours actuel de l’action ? 18 USD.

Pour mettre cela en perspective, aujourd’hui, une petite entreprise minière viable pourrait détenir un million d’onces d’or, tandis qu’un gisement potentiel de niveau un comme celui de Great Bear pourrait détenir 10 millions d’onces. Seabridge est donc hors des charts en comparaison.

La partie délicate est bien sûr que ses onces sont relativement chères, ce qui les rend précieuses uniquement si l’or continue d’augmenter. Voici donc le scénario dans lequel Seabridge est retiré à un prix très élevé :

La dette continue de monter en flèche dans le monde entier, obligeant les gouvernements à faire tourner leurs imprimeries à fond, ce qui entraîne à son tour une inflation plus élevée et une instabilité financière toujours plus grande. Les principales devises perdent de façon honorable et plongent (c’est-à-dire que l’inflation augmente de manière désordonnée et effrayante) tandis que l’or et l’argent – des formes de monnaie concurrentes qui ne peuvent pas être gonflées – montent en flèche.

Dans cet environnement, deux choses se produisent. Premièrement, les gisements d’or et d’argent auparavant non rentables deviennent viables et sont réévalués en conséquence. Deuxièmement, la forte hausse des prix des métaux permet d’extrapoler facilement des prix encore plus élevés sur la route, ce qui permet à un Newmont ou à Barrick de justifier facilement une prime à emporter stratosphérique pour un paquet géant d’onces comme Seabridge. Une transaction et l’inquiétude de Newmont quant à ses futures réserves disparaît pour une génération.

