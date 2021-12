Candidats Manager de l’année LVBP 2021-2022

La ronde régulière de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) est sur le point de se terminer puis nos candidats au Directeur du An de la même.

Les équipes sans les dirigeants n’atteindraient pas des performances optimales dans cette campagne LVBP, car les bonnes décisions, les changements et autres ont également été un élément fondamental pour les équipes dans cette saison LVBP, c’est pourquoi nous n’avons choisi que nos trois candidats possibles pour pouvoir décerner la distinction d’entraîneur de baseball vénézuélien de l’année, qui cette année aura le Round Robin de retour en séries éliminatoires.

1. Wilfredo Romero – Navegantes del Magallanes

Le pilote de la « Nave Turca » a joué un rôle important pour cette équipe pour garantir la première place de la saison régulière de la LVBP, car ses décisions ont conduit cette équipe au sommet et à être la meilleure équipe de la première partie de l’année. , malgré l’absence de joueurs associés aux ligues majeures et aux ligues mineures de la MLB en raison des sanctions de l’OFAC. Pour beaucoup, Romero mérite le prix du manager de l’année 2021-2022. Avant la journée de ce dimanche, Magallanes a un record de 30-16, avec une moyenne de .652.

2. Carlos Mendoza – Cardinaux de Lara

L’entraîneur également banc des Yankees en MLB, fait ses débuts en tant que manager dans la LVBP et son travail a été vraiment bon pour le crépuscule, puisqu’ils sont classés au Round Robin et visent à terminer la saison régulière autour de 30 victoires. Mendoza a su assembler chacune de ses pièces et nul doute qu’il sera au combat pour cette distinction.

2. David Davalillo – Braves de Margarita

L’expérimenté Davalillo a su commander le neuvième de Margarita et même à un moment de la saison, ils étaient en tête du championnat LVBP actuel, bien que sa participation au Round Robin ne soit pas claire, le travail de cet homme doit être reconnu. Les Braves ont actuellement un record de .500 et se battent pour la qualification.

VOTEZ ICI