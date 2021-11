Candidats pour occuper le banc de Solskjaer à United

21/11/2021 à 19:14 CET

Après avoir connu la destitution officielle d’Ole Gunnar Solskjaer en tant qu’entraîneur de Manchester United, la presse anglaise s’est mise au travail avec ce qui serait son éventuel successeur à ce poste, avec des noms tels que Zinedine Zidane, Laurent Blanc ou Luis Enrique dans la palette des options.

Pour le moment, les anciens joueurs du club Michael Carrick et Darren Fletcher, membres du personnel de Solskjaer, prennent temporairement le relais. Carrick sera l’entraîneur-chef et Fletcher sera son assistant. « Le club travaille à nommer un entraîneur par intérim jusqu’à la fin de la saison », a ajouté l’équipe dans sa lettre au public et à ses fans.

Pendant ce temps, United se concentrera sur la recherche d’un remplaçant. Depuis l’Angleterre, ils soulignent que le favori du conseil d’administration serait l’ex-Madridista Zinedine Zidane. Cependant, ils sont conscients que le Français ne semble pas le plus séduit par le poste. Ils précisent également qu’en cas de non-recherche d’option permanente, le club n’exclurait pas d’engager un intérimaire jusqu’à la fin de la saison, avec Laurent Blanc parmi les candidats.

Cependant, non seulement la directive semble avoir le dernier mot dans cette décision. Des personnalités importantes de l’histoire du club donnent également leur avis et l’un d’entre eux est l’actuel joueur de l’équipe première, Cristiano Ronaldo. Et c’est que selon ‘Sky Sports’, Le footballeur portugais aimerait que Luis Enrique soit le nouveau manager de Manchester United. Cependant, l’idée de Gijon ne semble pas très familière.

Et il n’est pas le seul Espagnol sur la liste des candidats. Selon les informations de ‘.’, Julen Lopetegui est également pris en compte par le conseil d’administration pour assumer les commandes du banc « diable rouge ». L’entraîneur de Séville avait déjà été tenté par Tottenham avant l’arrivée de Conte, mais il a donné un « non » catégorique. Avec lui, Erik dix sorcière en est un autre avec des possibilités, même si son départ de l’Ajax semble très difficile.