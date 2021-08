Candidats WNBA MVP en 2021, classés

Avec les pauses WNBA All-Star et olympiques derrière nous, la ligue se charge maintenant pour la course à pied. Trois équipes – le Connecticut Sun, Las Vegas Aces et Seattle Storm – se sont établies au sommet de la ligue. Il y a un solide groupe de prétendants en dessous d’eux, dirigé par les Minnesota Lynx, Phoenix Mercury et Chicago Sky.

Nous avons vu de solides performances de nombreux joueurs différents à travers la ligue cette saison. Que ce soit Jonquel Jones nous montrant à quel point un attaquant de 6’6 pourrait être mortel autour du bord et le renverser de la profondeur, ou Tina Charles nous montrant combien de travail elle a fait pendant l’intersaison par la façon dont elle marque à volonté maintenant, il a été amusant à regarder.

Les talents ne manquent certainement pas cette saison, alors voici un aperçu des cinq meilleurs joueurs qui, selon moi, sont candidats au titre de MVP WNBA 2021.

5. Tina Charles

Photo de Ned Dishman/NBAE via .

Statistiques: 25,9 points, 9,9 rebonds, 0,9 contres, 2,2 passes décisives, 1,0 interceptions, 55,4% de tirs réels

Tina Charles connaît l’une de ses meilleures saisons à ce jour. Elle mène actuellement la ligue en marquant avec 25,7 points par match. C’est cinq points de plus que le deuxième meilleur marqueur, Jonquel Jones. La route de Tina vers la candidature MVP a été longue. Elle était la MVP de la WNBA en 2012, mais elle a raté toute la saison dernière en raison d’une exemption médicale.

Personne ne savait comment elle reviendrait, et il est sûr de dire qu’elle a été une force pour les mystiques, les gardant à flot au milieu des blessures qui ont déchiré leur liste. La liste restreinte a joué un grand rôle dans le succès de Tina cette saison alors que la MVP de la ligue 2019 Elena Delle Donne guérit d’une opération au dos, mais cela n’enlève rien à tout ce que Charles a accompli cette saison. Elle est actuellement sur le point de battre le record de buts de la WNBA en une seule saison.

Pour mettre cela en perspective, Tina tire à 46,6% sur le terrain. C’est son troisième meilleur pourcentage de tir depuis qu’elle est entrée dans la ligue en 2012, et ce n’est que le troisième de ses saisons 2010 et 2012, où elle a remporté le titre de recrue de l’année et MVP de la ligue. Elle tire également son plus haut pourcentage de trois points à 38% sur 5,2 tentatives par match, les tentatives les plus moyennes par match de sa carrière. Bien qu’elle soit numéro cinq, Charles est sur la bonne voie pour gravir les échelons et devenir MVP de la ligue.

4. Napheesa Collier

Photo de Cooper Neill/NBAE via .

Statistiques: 17,3 points, 6,6 rebonds, 1,5 contres, 3,2 passes décisives, 1,4 interceptions, 54 % de tirs réels

À sa troisième année dans la ligue, Collier marque en moyenne un sommet en carrière de 17,3 points par match pour les Lynx du Minnesota. Elle mène la ligue en quelques minutes.

Collier est arrivée tardivement au Lynx après avoir terminé son engagement à l’étranger et avoir ensuite dû produire six tests Covid-19 négatifs pour rejoindre l’équipe. Une fois qu’elle l’a fait, elle a aidé les Lynx 1-4 à faire un revirement rapide avec une séquence de trois victoires consécutives. Avec elle au sol, les Lynx n’ont perdu que quatre de leurs 17 derniers matchs. Sans elle, ils ont perdu quatre de leurs cinq premiers. Elle fait la différence pour le Lynx.

En 2019, elle était la recrue de l’année et faisait partie de l’équipe All-Rookie. En 2020, elle a été nommée dans la deuxième équipe All-WNBA et la deuxième équipe All-Defensive. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait être la MVP de la WNBA cette année, et si ce n’est pas cette année, certainement dans le futur.

3. Breanna Stewart

Photo de Norm Hall/.

Statistiques: 20,6 points, 9,6 rebonds, 1,7 contre, 2,8 passes décisives, 1,1 interceptions, 56,6 pour cent de tirs réels

Au cours des 12 derniers mois, Stewart a continué d’ajouter des distinctions à son illustre curriculum vitae. Elle a remporté les finales WNBA 2020 et a été nommée MVP des finales. Elle est devenue championne de l’EuroLeague et a été la MVP du Final Four. Elle est également devenue championne de la Premier League russe et a remporté l’or avec l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo. Prenez un moment pour laisser couler tout ce succès.

Il est peut-être prudent de dire qu’elle joue son meilleur basket-ball à ce jour, et pourtant, elle continue de s’améliorer. Sa première moitié de la saison WNBA a été exceptionnelle, et maintenant dans la seconde, nous ne voyons aucun signe de baisse.

Stewart est troisième pour les points par match, cinquième pour les rebonds et troisième pour les blocs de la ligue. Elle a mené le Storm à une saison de 16-6 jusqu’à présent et à la troisième place du classement de la ligue. Avec tout le succès qu’elle a eu et les statistiques qui prouvent à quel point elle a été formidable, il ne serait pas surprenant qu’elle devienne la MVP de la ligue pour la deuxième fois de sa carrière.

2. Aja Wilson

Photo de Jeff Bottari/NBAE via .

Statistiques: 19,4 points, 9,3 rebonds, 1,2 contres, 3,1 passes décisives, 0,7 interceptions, 55,1% de tirs réels

Les As de Las Vegas sont une super-équipe avec le meilleur bilan de la ligue. Pourtant, avec tout ce talent, Wilson a continué à briller. A’ja est la MVP de la ligue en titre, et cette année, elle est de retour avec des statistiques suffisamment bonnes pour la réclamer à nouveau.

Alors que les As courent vers un titre cette année, il est évident que Wilson est le point central de tout ce que fait l’équipe. Ils ont terminé avec le meilleur record de la WNBA la saison dernière et ont tendance à faire de même cette année, avec A’ja en tête avec le plus de points et de rebonds par match.

Ce n’est pas seulement sa capacité à marquer à volonté qui fait d’elle une excellente candidate, mais aussi à quel point elle est une excellente protection de jante. Pourrait-elle répéter ? Peut-être. Mais je pense qu’il n’y a qu’une seule joueuse devant elle qui pourrait remporter le titre à la place.

1. Jonquel Jones

Photo de Tim Heitman/NBAE via .

Statistiques: 20,9 points, 11,3 rebonds, 1,1 contres, 3,2 passes décisives, 1,4 interceptions, 64,5% de tirs réels

Jonquel Jones connaît la meilleure saison de sa carrière en WNBA. Bien qu’elle ait raté cinq matchs à l’Eurobasket, cela ne l’a pas empêchée d’être ma candidate MVP la mieux classée pour cette saison.

Avec DeWanna Bonner, elle est la pierre angulaire du Connecticut Sun, et sa présence sur le terrain ne peut pas passer inaperçue. Cet attaquant polyvalent de 6’6 réalise en moyenne un double-double, tirant à 53,9% sur le terrain et à 41,9% sur les trois. Elle mène également la ligue pour les rebonds et a été nommée All-Star pour la troisième fois en cinq ans de carrière.

Jones est également en tête du Sun dans quatre des cinq principales catégories de statistiques, points, rebonds, interceptions et blocages, faisant d’elle la seule joueuse à diriger son équipe dans quatre des cinq catégories principales. En termes simples, elle est la joueuse la plus précieuse du Sun, et sans doute aussi de la ligue.

Bien que nous soyons encore loin de l’annonce du MVP WNBA 2021, il sera passionnant de voir comment chacun de ces joueurs augmente ses performances alors que nous nous dirigeons rapidement vers la fin de la saison régulière.

