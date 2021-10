BOUGIE leader Kévin Martin a fait lever le public de la Crescent Ballroom à Phoenix, Arizona jeudi soir (21 octobre) lorsqu’il a accueilli un enfant de 12 ans TIC Tac Star Vedder Gabriel sur scène pour interpréter la chanson à succès du groupe « Loin derrière ».

Martin et Gabriel s’était déjà rencontré le Instagram, ce qui a conduit plus tard à un rockin’ TIC Tac duo qui a attiré l’attention de milliers de fans. Martin a rapidement invité Gabriel sur scène pour interpréter la chanson, ce qui a conduit à une ovation debout.

Gabriel, qui a été nommé pour Eddie Vedder, n’avait que sept ans lorsqu’il fut arraché au public par oscaracteur gagnant Jared Leto pour le rejoindre sur « La nuit du chasseur » à 30 SECONDES À MARSest inaugural Camp Mars festival de musique à Malibu, en Californie. Il chante depuis « Whisky du Tennessee » avec Chris Stapleton, « Connais ton ennemi » avec JOUR VERT, « Mort et ballonné » avec PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE et « La dernière fois pour tout » avec Brad Paisley, entre autres.

Interrogé dans une interview de 2018 avec l’Arizona Republic, comment Vedder parvient à se retrouver sur scène aussi souvent qu’il le fait, son père a déclaré: « Il a de la chance. Il me rampe plus haut pour voir et chaque cellule de son corps crie chaque mot à chaque chanson. »

Sa mère a acquiescé en disant: « Même quand il était si petit, s’il savait qu’il allait à un concert, il trouverait la set list d’une manière ou d’une autre et maîtriserait les chansons. Il les écoutait et essayait de s’en souvenir. »

Vedder lui-même l’a expliqué : « J’apprends toute leur musique et toutes leurs chansons et s’ils ont besoin de moi, je suis prêt.

Gabriel est en fait Vedderest son deuxième prénom mais c’est devenu son nom de scène.

BOUGIE termine actuellement sa tournée d’automne à l’appui de son dernier album, « Loups ».



